Roma e Florença recebem 'Feira do Panetone'

Com o Natal e as festas de fim de ano chegando, as cidades de Roma e Florença, na Itália, vão sediar a Feira Nacional de Panetone e Pandoro entre os meses de novembro e dezembro. Na capital italiana, o evento será realizado entre os dias 18 e 19 de novembro, no Templo de Adriano. Já em Florença, o festival ocorre nos dias 2 e 3 de dezembro, no Palazzo Pucci.

No decorrer das duas etapas, o público irá provar e votar no melhor panetone e pandoro, elegendo o "Embaixador do Panetone 2017".

A edição de 2016 do evento reuniu cerca de 25 mil visitantes e 35 confeiteiros. O pandoro é um pão doce italiano, parecido com o panetone, mas sem frutas. Geralmente, ele é feito em formato de estrela.