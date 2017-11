Rita Benneditto e Jussara Silveira se apresentam em show inédito no Rio

O encontro entre as cantoras Rita Benneditto e Jussara Silveira, que resultou no instigante álbum 'Som e Fúria' (2015), toma forma pela primeira vez nos palcos, com três únicas apresentações nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2017, às 19h, na Caixa Cultural Rio de Janeiro.

Donas de trajetórias musicais, vozes e estilos marcantes e diferentes, as intérpretes vão mostrar ao público carioca uma bem-sucedida fusão de influências, reunindo releituras de composições de alguns dos ícones da música brasileira, como Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Zeca Baleiro, Caetano Veloso e Vinicius de Moraes.

No espetáculo, que contará com a banda formada por Fred Ferreira (direção musical, guitarra, violões e vocais), Marcos Lobo (percussão e vocais) e Federico Puppi (violoncelo, programações e vocais), Rita e Jussara desfilarão sonoridades nacionais e suas diversas influências, do afro ao cigano, passando pelo árabe, sacro e regional.

A parceria entre as cantoras já se ensaiava há alguns anos. Começou com o bem-sucedido projeto 'Três meninas do Brasil' (2008), que celebrava o encontro das duas com a cantora Teresa Cristina. Sete anos depois, a partir do convite do fotógrafo e empresário cultural Sergio Guerra, idealizador e produtor fonográfico de 'Som e Fúria', Rita e Jussara voltaram a se encontrar pela experimentação e busca por uma nova sonoridade, autêntica e universal.

Gravado em apenas 20 dias, na Chapada Diamantina, interior da Bahia, 'Som e Fúria' exigiu total recolhimento e concentração, fatores que influenciaram diretamente no conteúdo final, agraciado com o Troféu Cata-Vento de melhor disco de 2016. Focadas nas gravações, as duas puderam viajar pelos sons, experimentar vocais e arranjos sem interferências. Com produção musical e artística de Alê Siqueira e José Miguel Wisnik e o auxílio luxuoso do multi-instrumentista Mikael Mutti, o trabalho abriu espaço no repertório para preciosidades, como 'Milagre', do grupo português Madredeus, e 'Ave Maria e Outra noite', versão de Artur Nestrowisk para a música, 'Nacht und Traume' de Schubert.

Para Rita, o convite de Sergio Guerra para realizar o projeto representa um mergulho profundo nas matrizes da música brasileira e universal, através do mais sagrado dos instrumentos, que é a voz. “Estar no ambiente mágico da Chapada Diamantina, sob as bençãos da mãe natureza e seus mistérios, e ao lado de Jussara, Zé Miguel, Alê Siqueira e Mikael Mutti, foi como adentrar um portal sagrado e revelador da grande força matriz que vem da música”, afirma.

Jussara lembra que o sim para o convite de Sérgio veio imediatamente. "A ideia central era apresentar as nossas vozes juntas, num repertório inusitado onde o canto fosse valorizado. Este foi o lastro para o Som e Fúria. O resultado foi surpreendente até para mim, pois a entrega de cada um e mais ainda o trabalho minucioso de mixagem nas mãos do Alê Siqueira superou toda a expectativa: vozes e todos os sons entrelaçados, soando canção brasileira, como sempre nos propomos a fazer".

Rita Benneditto

Nascida em São Benedito do Rio Preto, cidade do Maranhão, Rita Benneditto estreou no cenário nacional em 1997, com o disco homônimo produzido por Zeca Baleiro e Mario Manga. Foi uma indicada ao Grammy Awards por seu segundo álbum, 'Pérolas aos Povos', sua popularidade aumentou mesmo com o inovador 'Tecnomacumba', que lhe rendeu o Prêmio de Melhor Cantora – Categoria Canção Popular no 21º Prêmio da Música Brasileira.

Em 2015, após 12 anos em temporada com o projeto Tecnomacumba, Rita lançou seu sexto álbum solo, 'Encanto', e o CD 'Som e Fúria', em parceria com a cantora Jussara Silveira.

Jussara Silveira

Estreou nos anos 90 como intérprete da Canção Popular Brasileira e desde então jamais abandonou os palcos, compondo roteiros dedicados aos velhos e novos compositores brasileiros e internacionais. Seu interesse por canções portuguesas e angolanas deu lastro aos discos 'Jussara' (2002), 'Ame ou se Mande' (2011) e 'Flor Bailarina abraça Angola' (2012).

No caminho da canção firmou parcerias com nomes como Zé Miguel Wisnik, o guitarrista português Antônio Chainho, o violonista Luiz Brasil, entre outros. Em junho de 2017 chega ao mercado digital e também no formato físico o disco 'Fruta Gogoia - Uma Homenagem a Gal Costa'; arranjado e produzido por Dori Caymmi. Atualmente, Jussara é artista da Circus Produções Culturais.

Ficha técnica

Concepção e direção geral: Rita Benneditto e Jussara Silveira

Direção musical: Fred Ferreira, Rita Benneditto e Jussara Silveira

Direção Artística: Cristina Moura

Músicos: Fred Ferreira - violões, guitarra, vocais e direção musical, Marcos Lobo – percussão e vocais, Federico Puppi – violoncelo, programações e vocais

Coordenação geral: Elza Ribeiro

Iluminação (criação e operação): Zeca Hermogenes

Produção executiva: Moema Eifler

Técnico de PA: Rodrigo Delacroix

Roadie: Anderson Pupu

Maquiagem: Toni Lima

Arte grafica: Thais Gallart

Gerência digital: Beto Feitosa

Fotos: Alexandre Moreira

Apoio: Casa Rysco, Zany Assessoria, Canto Do Pão, Edson Alexandre Stylist, RPM Comunicação

Realização: Manaxica Produções

Patrocínio: Caixa Econômica Federal e Governo Federal

Serviço: Show 'Som e Fúria', com Rita Benedito e Jussara Silveira

Data: 23 a 25 de novembro, às 19h

Local: Caixa Cultural Rio (Teatro de Arena) - Av. Almirante Barroso, 25, Centro do Rio

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Classificação Indicativa: Livre

Mais informações: (21) 3980-3815