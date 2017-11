Pinturas e esculturas de Ascension Chanqués reunidas em exposição no Parque do Martelo

Imagens racionais e simbólicas é o tema da exposição 'O Porquê' que a artista plástica espanhola radicada no Brasil Ascensión Chanqués abre no Parque do Martelo, um tesouro escondido no bairro de Humaitá, em 11 de novembro, sábado, reunindo pinturas e esculturas.

Ascensión é escultora, pintora e poeta e participa de exposições e salões de arte desde 1966. Artista plural e versátil, sua formação como escultora não lhe impede de caminhar pela pintura, gravura, desenho, fotografia e tudo aquilo que a leve a criar coisas novas.

Com notável domínio da forma e da cor, caminha pelo abstrato e pelo figurativo, pelas paisagens e naturezas mortas, utilizando-se de pedras, aço, ferro, resinas e bronze. Possui uma estética pessoal imprimindo estilo único ao seu trabalho.

Quadro Mulher

Uma visita ao seu ateliê em Santa Teresa confirma esta vocação. Entre pinturas que esperam o toque final, pousam, na longa bancada de madeira, esculturas de três fases diferentes sendo geradas. Esta versatilidade vem do dom do criar e, ao mesmo tempo, das múltiplas fases de seus trabalhos. Este seu lado múltiplo estará presente nesta exposição 'O Porquê' como nos conta Ascension: “Tentando suprir-me de asas, como um Ícaro, mergulho no espaço investigando novas formas.

A busca do ser mitológico do Unicórnio me leva à procura de uma linguagem que de tempos em tempos se diversifica, ficando presa em um quebra-cabeça formado de imagens racionais e simbólicas, portadoras de conceitos e associações reflexivas que me emocionam”.

No Brasil, já formada no Curso de Escultura da Escola de Belas Artes da UFRJ, em 1969, inicia sua licenciatura em desenho. Dedicando-se à pintura e à escultura recebe a confirmação de seu duplo talento ao ganhar, no mesmo ano, medalhas de bronze nas duas categorias no Salão Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

Em 1988, leva sua carreira artística ao mercado internacional ao retornar para a Espanha onde também leciona desenho e pintura. Atuando em exposições individuais e coletivas e salões oficiais tanto no Brasil quanto na Espanha, é citada no Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos do MEC, 1º volume, no Diccionario de Artistas Valencianos del Siglo XX e no Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del Siglo XX.

Em 2003, estabelece sua moradia no Brasil, mantendo, contudo, ateliês em Valencia na Espanha e em Santa Teresa.

Escultura

Continuou seus trabalhos por aqui participando de Coetáneas I, II, III e IV dos Concursos de Poesia HFSE MS e da exposição de escultura na Semana Literária da Abrames 2010 e 2011. Ascension também fez curadoria da exposição dos artistas do Arte de Portas Abertas na Casa de Benjamin Constant, Santa Teresa/RJ em 2011 e atuou como diretora presidente da Chave Mestra, Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa, e foi responsável pelos eventos do Arte de Portas Abertas em Santa Teresa/RJ de 2011 a 2015. Foi também responsável pelo intercâmbio para exposição de 10 artistas brasileiros de Santa Teresa no Portas Abertas de Russafa, Valencia/Espanha nos anos de 2014 a 2016, ano em que repetiu a participação também no Portas Abertas do LeZarts, Paris.

Suas últimas individuais foram 'Território Livre do Ateliê' na Galeria Van Dijk, Petrópolis, 'Percurso' no Espaço Cultural Brian Medawar, Itaipava/Petrópolis, 'Puxe a Cadeira e Vamos Conversar' na Sala Hilda Campofiorito/Centro Cultural Paschoal Magno/RJ, 'Eu e Ela Ele e Eu', Parque das Ruínas, Santa Tereza/RJ, todas em 2010, e no ano seguinte, 'Cadeiras!!!' no Centro cultural dos Correios/RJ, 'Dual' na Casa Amarela, Santa Teresa/ RJ. Em 2017 participou da mostra internacional de pequenos formatos na Galeria Frezia, Valencia, Espanha, de onde acabou de voltar.

Exposição: 'O Porquê' – pinturas e esculturas de Ascension Chanqués

Local: Parque do Martelo – Rua Miguel Pereira, 41 – Humaitá – Tel: 2527-0177

Data: de 11 a 25 de novembro. De segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 16h; sábado, das 8h às 13h, e domingos e feriados das 9h às 13h

Classificação indicativa: livre

Gratuita