MAM recebe Mostra Internacional de Cinema Pelos Animais

No próximo domingo (12) vai acontecer no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Flamengo a 'VII Mostra Internacional de Cinema pelos Animais'.

Filmes que abordam a temática dos animais, visando desenvolver mais respeito na sociedade compõe a programação.

A novidade desse ano é a mudança de cidade, antes recebendo apenas as edições itinerantes, o Rio de Janeiro será o palco oficial de lançamento da edição 2017. A Mostra é um dos mais relevantes eventos de cinema do mundo, voltado totalmente para a discussão dos direitos dos animais e os impactos socioambientais que a interação dos humanos com os outros animais pode trazer.

Os filmes estarão concorrendo à estatueta do evento, o famoso OSCOW (Oscar com cabeça de vaca), e para tal, vieram filmes de diversos países como África do Sul, Estados Unidos, Espanha, Hungria, Chile e diversos estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Distrito federal, São Paulo, Curitiba.

Destaque para 'What The Health', uma jornada que descobre as principais causas associadas às maiores doenças do mundo e o conluio entre as grandes indústrias que fazem trilhões de dólares lucrando em cima de tudo. Depois, mostra a solução secreta que resolve boa parte do problema, de várias maneiras.

'Blood Lions' também promete prender a atenção do público.

'Leões de Sangue' segue o internacionalmente reconhecido jornalista ambientalista e operador de safari, Ian Michler, nas fazendas de criação para testemunhar os resultados da criação intensiva de leões em confinamento - um forte contraste com seus primos selvagens.

O presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), Ricardo Laurino diz que espera repetir o sucesso em 2017. "Pessoas apaixonadas por animais formam um público naturalmente apoiador da Mostra, mas o tema dos direitos animais sensibiliza outros públicos também, como ecologistas, defensores da abolição de testes farmacológicos em animais, pessoas que lutam contra o uso de pele ou couro animal na indústria de moda".

Além dos filmes uma feira vegana e campanha de adoção com animais da Subsecretaria de Bem Estar Animal farão parte do evento.

Serviço: Mostra Internacional de Cinema Pelos Animais

Data: 12 de agosto, de 12h30 às 21h

Local: Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo*

Mais informações: www.mostraanimal.com.br

* A organização do evento disponibilizará uma van das 12h. às 21h.30 do MAM para o metrô Cinelândia