Johnny Depp estaria bêbado em lançamento de seu novo filme

O ator norte-americano Johnny Depp está sendo criticado por, supostamente, ter aparecido bêbado no tapete vermelho do lançamento do seu novo filme, "Assassinato no Expresso Oriente".

De acordo com algumas testemunhas que estavam no evento, o ator estaria cheirando a álcool, além de visivelmente irritado com o público. Depp ainda foi flagrado sendo carregado pelo seu segurança durante o desfile no tapete vermelho.

Na noite anterior ao evento, Depp foi tinha sido visto no The Box, uma boate localizada em Londres. O novo filme do astro norte-americano será lançado no Brasil no fim de novembro.