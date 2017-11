Isabela Taviani canta Tom Jobim em show em Petrópolis

O repertório da Bossa Nova formou boa parte do berço musical de Isabella Taviani. Ainda no início de carreira, a cantora já navegava com seu barquinho e violão por esses mares. Por isso, a cantora sobe ao palco do Theatro D. Pedro, em 17 de novembro às 20h para homenagear Tom Jobim, um dos mestres do gênero musical que completaria 90 anos de vida neste ano.

O maestro é o tema da programação do Sesi Cultural em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Isabella Taviani sobe ao palco do Theatro D. Pedro, em 17 de novembro às 20h para homenagear Tom Jobim

Para os fãs da artista será uma descoberta surpreendente de um viés sonoro muito íntimo. Algo como sentar no sofá da casa de Isabella e ouvir as canções que ela ouve e toca pelo puro prazer da música. A apresentação tem ainda Marco Brito (direção musical e teclado), Erivelton Silva (bateria) e Alex Rocha (baixo). No repertório estão canções como 'Corcovado', 'Insensatez', 'Eu te amo', 'Chega de Saudade' e 'Ela é Carioca', entre outros sucessos.

”Passar o mês de novembro inteiro tocando, ouvindo e cantando Tom Jobim por todo o meu Rio de Janeiro, vai ser um privilégio e um bálsamo. As belíssimas melodias e harmonias do nosso Tom nos fazem retornar a um tempo em que a música brasileira era cultuada em todos os cantos do mundo” garante Isabela.

Filha de pianista clássica e neta de cantor de ópera, Isabella Taviani cursou canto lírico por seis anos e, desde então, desenvolve um estilo que cativa a todos pela força e melodia envolvente de suas composições. Ela se orgulha de dizer que os alicerces de sua carreira foram construídos sobre uma base sólida de fãs.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Theatro D. Pedro (aberta das 14h às 20h). Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

Serviço: Isabela Taviani

Data: 17 de novembro, 20h

Local: Theatro D. Pedro - Praça Expedicionários, s/n – Centro

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos