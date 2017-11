Curta-metragem brasileiro é finalista de festival na Itália

O curta metragem brasileiro "Não me deixe aqui sozinha" , do cineasta Marcoz Gomes, foi escolhido como um dos finalistas do "Geo Film Festival", realizado em Pádua, no norte da Itália.

Mais de cinco mil filmes de 90 países estavam inscritos no festival, mas somente 20 foram escolhidos para a etapa final, que será disputada no fim de novembro.

O filme foi inteiramente gravado no estado do Espírito Santo e conta a história da menina Clara, que é deixada no carro pelos pais após uma briga do casal. Sozinha, ela conhece uma outra garota, Alice e, juntas, realizam uma caminhada pelos trilhos do trem de Soturno.

Além de ser finalista no "Geo Film Festival", o curta também está nas finais dos festivais "Cinetoro", na Colômbia, e do "Asian Film", na Índia.