Banda italiana de rock progressivo fará shows no Rio

A banda italiana de rock progressivo Locanda delle Fate fará nesta semana dois shows no estado do Rio de Janeiro, como parte de sua turnê de despedida dos palcos.

As apresentações serão nos dias 10, em Niterói, e 11 de novembro, na capital fluminense, e celebrarão os 40 anos do álbum de estreia "Forse le lucciole non si amano pìu", trabalho mais famoso do grupo, que vem ao Brasil e à América Latina pela primeira - e última - vez.

A banda é formada atualmente por Leonardo Sasso (voz), Luciano Boero (baixo), Max Brignolo (guitarra), Giorgio Gardino (bateria), Maurizio Muha (piano, teclados e moog) e Oscar Mazzoglio (teclados).