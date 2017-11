‘AnimalDoméstico’ estreia dia 8 de novembro no Teatro Café Pequeno

O espetáculo teatral ‘Animal Doméstico’ aborda de forma contundente estigmas do universo feminino, traçando um panorama da realidade da mulher na sociedade ao falar de temas como relacionamento abusivo, violência doméstica e depressão pós parto.

Ao reconhecer que se sente um “animal doméstico” a personagem dá voz a muitas mulheres, que embora conscientes de seus direitos, muitas vezes não conseguem livrar-se desse rótulo. A peça estreia dia 8 de novembro, quarta-feira, às 22h, no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon.

A dramaturgia é realizada através de uma linguagem cotidiana permeada por músicas e dança que acrescentam à encenação a leveza necessária para tratar de temas tão densos. A direção é de Hayla Barcellos, supervisionada pela renomada diretora e preparadora corporal Marina Salomon. O grupo 'Os Alacantos' assinam uma trilha sonora intimamente conectada ao texto. A luz de Renato Machado e o cenário de Doris Rollemberg têm a função de ambientar o espectador nesse claustrofóbico universo cheio de contradições.

Sinopse

Duas mulheres desconhecidas se encontram numa situação adversa. Perdidas em um lugar obscuro, sem saída, sem saber como chegaram até ali, começam a repassar suas vidas em busca de respostas para aquele encontro e uma solução para escaparem. No decorrer da conversa, questões como violência doméstica, relação com os pais, o casamento, a depressão pós-parto e outros assuntos surgem, trazendo à tona algo muito maior que as une. A encenação do texto se dá através de cenas do passado e do presente, permeadas por textos poéticos e músicas originais.

Ficha técnica

Texto: Hayla Barcellos

Supervisão de Direção: Marina Salomon

Direção: Hayla Barcellos

Elenco: Bel Machado e Hayla Barcellos

Iluminação: Renato Machado

Cenário: Doris Rollemberg

Figurino: Augusto Pessôa

Designer: Adam Gomes

Assessoria de Imprensa: Duetto Comunicação

Direção Musical e Trilha Sonora Original: Laura Gabriela e Tauã de Lorena - Os Alacantos

Produção: Alexandre Galindo e Gustavo Tavares

Marketing Digital: Renata de Mattos

Serviço: ‘Animal Doméstico’

Temporada: 8 de novembro a 14 de dezembro (Quartas e Quintas), às 22h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingressos: R$30,00 (inteira) R$15,00 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: 21 2294-4480