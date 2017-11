‘Alice no País da Internet’ em curta temporada no Rio

Em uma livre adaptação do conto original Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Chiquinho Nery criou Alice no País da Internet. O musical traz Heloísa Périssé como protagonista em uma interpretação especial ao lado das filhas Antonia (que interpreta a Coelha Falante) e Luísa (que interpreta a Rainha de Copas). Com realização da Opus Promoções e da AUI Cultural, a montagem chega ao Teatro Bradesco Rio para as últimas apresentações da temporada nos dias 11, 12, 18 e 19 de novembro, com sessões às 15h.

O musical mostra um universo repleto de aventuras, em que o público terá uma surpresa a cada momento. Desta vez, Alice não cai na toca de um coelho, mas dentro de um computador, onde ela começa uma incrível viagem pelo mundo da informática, repleta de efeitos especiais. A partir disso, o palco se transforma em um imenso monitor que abrigará personagens do conto original, como o Chapeleiro Maluco, interpretado pelo ator Sérgio Duarte.

Na sessão do dia 12 de novembro, excepcionalmente, Luísa não fará parte do elenco, pois estará envolvida em um compromisso escolar. Ela será substituída por Flávia Rodrigues, que interpretará a Rainha de Copas.

Há também novos integrantes na história, como o Vírus Virulino, interpretado por Cláudio Handrey, que promete destruir todos os programas do computador; e Bob Mouse, o mouse do computador, que dá início à essa aventura ao empurrar a pequena Alice para dentro do seu monitor, em encenação de Luciano Borges. Alice também conhecerá o Caipira “Espótifi”, interpretado pelo ator Rogério Freitas, que a levará para passear na partitura de O Trenzinho Caipira, magnífica composição de Heitor Villa-Lobos, a bordo de um trenzinho.

A montagem ainda traz em sua trilha sonora composições de outros grandes nomes da música universal, como Vivaldi, Beethoven, Mursogsky, Chopin, Debussy, Offenbach e Tchaikovsky. Cantadas por Liza Matta, Bruno Boer, Sara Chaves, Pablo Marcel e Carolina Pina, as canções têm arranjos e direção musical de Nico Rezende.

O cenário, assinado por Alexandre Murucci, também traz muitas novidades já que, durante a apresentação, Alice sobrevoa as Sete Maravilhas do Mundo Moderno – entre eles o nosso Cristo Redentor – a bordo 14-Bis, “pilotado” por Billy Cat, o provedor, interpretado pelo ator Eduardo Pires.

Os figurinos são de Marcelo Marques, iluminação de Aurélio de Simoni, coreografia de Sueli Guerra, animações de Ricardo Monteiro, direção de produção de Ernaldo Santini, direção de Cláudio Handrey; com autoria e direção geral de Chiquinho Nery.

"Alice no País da Internet é um musical repleto de aventuras, onde o público terá uma surpresa a cada momento do espetáculo, porque o mundo da informática é uma fonte inesgotável de novidades. Obrigado a todos que trabalharam para tornar este sonho possível. Vamos decolar juntos no 14-Bis e deixar o restante nas mãos de Deus que sempre nos indica o melhor caminho", explica Chiquinho Nery, autor e diretor geral do espetáculo.

Serviço: 'Alice no País da Internet'

Data: 11 a 19 de novembro. Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Bradesco Rio - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Classificação indicativa: Livre

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br