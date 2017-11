Alexandre Lino apresenta ‘O Porteiro’ no Theatro Bangu Shopping

Considerada como uma das melhores comédias do ano pela crítica especializada, 'O Porteiro', novo monólogo de Alexandre Lino, chega ao Theatro Bangu Shopping para apenas duas apresentações nos dias 15 e 16 de novembro. As sessões acontecem quarta e quinta-feiras, 21h.

Com direção de Paulo Fontenelle, que também assina o texto, montagem presta uma grande homenagem a todos os porteiros brasileiros ao contar histórias reais desses profissionais. Com muito humor nordestino, texto foi montado a partir de histórias coletadas em entrevistas a vários porteiros nordestinos que deixaram sua cidade natal em busca da realização de seus sonhos no Rio de Janeiro.

Pode-se dizer que 'O Porteiro' não é uma peça propriamente dita, é uma experiência interativa em que os espectadores são convidados a participar de um grande e divertido encontro de condôminos.

Personagem 'Porteiro' não é novidade para Lino, pois como migrante nordestino considera que esta é uma das possibilidades reais para aqueles que buscam uma chance na “cidade dos sonhos”. Mas se na vida real ele nunca exerceu esse ofício nas artes está se tornando um especialista. Além da peça O Porteiro, Lino integra o elenco da série A Cara do pai, da rede Globo, dando vida a um porteiro.

Segundo Lino, é uma relação de afeto com essas pessoas, tão necessárias nas nossas vidas, que o faz nunca percebê-los da mesma forma quando vai interpretá-los. No entanto, se o ciclo de monólogos será concluído no próximo ano com um texto estrangeiro, que ator prefere não revelar, a saga de os porteiros nos palcos se despede com essa comédia documental.

Montagem dá sequência à linha investigativa da Documental Cia, que nasceu em 2012 com a peça Domésticas e passa por grandes sucessos como O Pastor (2013), Acabou o Pó (2014), Nordestinos (2015), Volúpia da Cegueira e Lady Christiny (2016), que têm como um de seus pilares, um compromisso com o real e a perspectiva do pertencimento para suas obras.

“No meio de nossa sociedade existe um Brasil notado por poucos. Um grupo formado por pessoas que apesar de conviver conosco, até frequentar nossa casa e fazer parte de seu dia a dia, é como se não estivesse lá. O espetáculo O Porteiro inverte tudo isso, e são eles, os porteiros, os protagonistas. Com sua irreverência e muito humor, deixam a invisibilidade para apresentar a realidade como um grande parque de diversão. Afinal, invisível não são as pessoas, invisíveis são suas histórias”, conclui Lino

Ficha técnica

Texto e Direção: Paulo Fontenelle

Com: Alexandre Lino

Iluminação: Renato Machado

Cenário e Figurino: Karlla de Luca

Assistente de Direção: Rodrigo Salvadoretti

Preparação Corporal e voz: Paula Feitosa

Direção de Arte e Produção: Alexandre Lino

Produção Executiva: Equipe Cineteatro

Programação Visual: Guilherme Lopes Moura

Fotos: Janderson Pires

Assessoria de Imprensa: Minas de Ideias

Serviço: 'O Porteiro'

Data: 15 e 16 de novembro. Quarta e Quinta às 21h

Local: Theatro Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240 - Bangu

ingresso: R$ 60,00 Plateia Central (inteira), Balcão R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: http://bangushopping.com/pt_br/lazer/theatro-bangu-shopping/