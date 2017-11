'Simpatia dos brasileiros é excitante', diz Gigliola Cinquetti

Considerada uma das cantoras italianas mais encantadoras das décadas de 1960 e 1970, Gigliola Cinquetti retorna ao Brasil depois de 40 anos para apresentações em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Com a turnê "Una Storia D'Amore", Cinquetti traz ao país um show para os "corações apaixonados" e tenta demonstrar que o "amor nunca sairá de moda", como explicou a diva italiana em entrevista à ANSA.

Segundo ela, seu último álbum, "20.12", título inspirado em sua data de nascimento, reúne todas as suas experiências musicais, e isso "constrói uma história que é feita de amor pela música". O disco foi lançado no fim de 2015 e é seu primeiro trabalho inédito em 20 anos.

Com direção artística de Michele Muscimarro e produção musical de Loris Ceroni, o álbum traz canções como a balada pop "Lacrima In Un Oceano", além de uma releitura de "Lady Jane", dos Rolling Stones.

O primeiro show de Cinquetti será em São Paulo, no Teatro Bradesco, na próxima quarta-feira (8). Já no dia 9, ela se apresenta em Curitiba, no teatro Guaíra. O concerto de 10 de novembro acontecerá no teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre, enquanto o do dia 11 será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

De acordo com a cantora, sua volta ao Brasil "é muito especial". "O Brasil é um país imenso, cheio de contrastes. É fascinante por mil razões, mas para mim, o que mais vale a pena é que muitos brasileiros têm simpatia. E isso é excitante", disse.

Em sua turnê, a italiana, que tem grandes cantores brasileiros como fonte de inspiração, como Chico Buarque, Tom Jobim, Gal Costa e Gilberto Gil, também relembra os sucessos de sua carreira e de seu país, incluindo "La Rosa Nera", "Si", "Volare", "Guantanamera" e sua canção mais famosa, "Dio, Come Ti Amo", que também é nome de um filme de 1966 estrelado pela própria Cinquetti.

"A música e o filme fazem parte da minha juventude, da minha essência. Eles significam expectativas e sonhos. Além disso, esse sucesso me ensinou a construir novas expectativas", contou a artista, que ainda promete incluir duas canções brasileiras em seus shows no país, mas sem revelar quais. "Será uma surpresa", garantiu.