Olivia e Francis Hime cantam Vinicius de Moraes em 11 de novembro, no Teatro Municipal de Niterói

O público fluminense vai ouvir pela primeira vez Olivia e Francis Hime cantarem ao vivo a obra de Vinicius de Moraes. O espetáculo será no sábado, 11 de novembro, às 20h, no palco gracioso do Teatro Municipal de Niterói. Ingressos a R$ 60, com meia entrada para estudantes e maiores de 65 anos. Após o show, Francis vai autografar o seu primeiro livro, "Trocando em miúdos as minhas canções" (Editora Terceiro Nome), recém saído do prelo.

"Vinicius sempre esteve e sempre estará presente em minha vida", costuma avisar Francis, logo após tocar a "Valsa de Eurídice", um raro tema instrumental do Poetinha, que abre o disco "Sem Mais Adeus" (Biscoito Fino, 2017). "Foram muitas as homenagens, os shows e saraus que fizemos mundo afora com a música de Vinicius", conta Olivia em seguida, confirmando a importância do compositor na vida do casal, inclusive como cupido, nos idos dos anos 70.

Dirigido por Flávio Marinho, o show homônimo traz arranjos de Francis e um roteiro minuciosamente desenhado pelos três, alinhavado com pequenos textos e uma poesia, o "Monólogo de Orfeu", só de Vinicius. No roteiro, obras de Vinicius ("Pela luz dos olhos teus" e "Serenata do adeus"), parcerias dele com Tom Jobim ("A felicidade", "Samba da benção" e "Água de beber", por exemplo), Baden Powell ("Labareda", "Berimbau" e "Canto de Ossanha"), Carlos Lyra (como "Pobre menina rica" e "Coisa mais linda"), o próprio Francis Hime ("Saudade de amar", "Anoiteceu" e a faixa-título) e uma das mais famosas homenagens, o "Samba pra Vinicius", dos parceiros Toquinho e Chico Buarque.

Adriana Calcanhotto, letrista e intérprete

Perto do centenário do nascimento de Vinicius, Olivia e Francis criaram esse show de vozes e piano, que fez mais de 20 apresentações em alguns países, com o apoio das embaixadas, antes de ganhar um registro em estúdio. Eles gravaram o disco exatamente como o show. A única diferença é a luxuosa presença de Adriana Calcanhotto, também parceira de ambos, em duas faixas.

Inicialmente de Vinicius e Francis, a canção "Um Sequestrador" demorou a ganhar letra. Dez anos após a morte do poeta, em um show comemorativo no CCBB, Francis conheceu Adriana Calcanhotto. A rápida interação entre os dois virou parceria, pois o compositor convidou, e Calcanhotto aceitou, fazer a letra para aquele tema que já tinha quase meio século. A artista gaúcha faz duas participações especiais no CD: nesta faixa e em “Samba de Maria”.

Este samba, aliás, que Vinicius contava ter feito para a sua filha mais nova, ganha uma revelação na carta de Olivia para Maria de Moraes, publicada no encarte: “Durante anos Francis e Vinicius enganaram vocês duas, Maria de Moraes e Maria Hime: diziam que tinham feito em homenagem às filhas, mas as datas não batem”, entrega. Outro detalhe curioso sobre o “Samba de Maria” é que ele foi escrito para um festival da TV Record e só foi gravado agora, no dueto de Adriana e Francis.

Olivia destaca o pioneirismo de Vinicius nas letras da MPB: “Nós já tínhamos grande letristas, desde Noel Rosa, mas Vinicius veio com a poesia, até então os poetas não serviam a música brasileira, eram coisas completamente separadas. Ele rompeu com isso”. E Francis arremata, com coração: “Vinicius era uma pessoa extraordinária, e o que mais ficou para mim foi a sua mensagem de amor, de aproximar as pessoas. E para a música brasileira ele foi um divisor de águas, junto com Tom Jobim”.

Olivia e Francis Hime no show "Sem Mais Adeus", serviço:.

QUANDO: Sábado, 11 de novembro, às 20h

ONDE: Teatro Municipal de Niterói - Rua XV de Novembro, 35, Centro de Niterói. Informações pelo (21) 2620.1624

QUANTO: R$ 60 (inteira), com meia entrada (R$ 30) para estudantes e maiores de 65 anos

E MAIS: Após o show, Francis vai autografar o livro "Trocando em miúdos as minhas canções". A casa dispõe de 350 lugares e a censura é livre