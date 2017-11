Bob Dylan fará shows pela Itália em 2018

Prêmio Nobel de Literatura, o cantor norte-americano Bob Dylan fará shows em Roma, na Itália, nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2018.

As três apresentações do compositor serão no Auditorium Parco della Musica, na capital italiana.

"Estou muito orgulhoso e feliz de receber um artista tão prestigiado e importante. Bob Dylan é um símbolo da música mundial, um poeta da música norte-americana que o público italiano o receberá com grande entusiasmo", disse o administrador da Fondazione Musica per Roma, Josè Dosal.

Além de Roma, o cantor ainda se apresentará no mês de abril em Florença, Mântua e Milão.

Vencedor do Nobel de Literatura, a última vez que Bob Dylan se apresentou na Itália foi em 2015.