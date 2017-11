Biblioteca Estação Leitura recebe lançamento carioca do livro ‘Viagem ao Brasil’

Em novembro, o Brasil comemora os 200 anos da chegada da Princesa Leopoldina ao país e, para marcar a data, será realizado o lançamento carioca do livro 'Viagem ao Brasil'. A obra conta a história do austríaco Franz Joseph Frühbeck, que viajou no mesmo navio que a futura imperatriz para o Brasil em 1817. O evento acontece dia 8 de novembro (quarta-feira), às 19h30, na Biblioteca Estação Leitura, na estação Central do MetrôRio.

No evento estarão presentes o historiador Clóvis Bulcão, autor de 'Leopoldina - a princesa do Brasil', que vai autografar seu livro; Maria Isabel Lenzi, historiadora do Museu Histórico Nacional, que escreveu o prefácio da obra e o diretor do Museu Histórico Nacional, Paulo Knauss que juntos vão autografar 60 exemplares para os leitores da Biblioteca Estação Leitura. Juntos, eles farão palestras comentando os acontecimentos daquela época e, em seguida, responderão às perguntas do público. Inspirado na publicação Franz Frühbeck’s Brazilian Journey, dos autores Robert Smith e Gilberto Ferrez, a obra, inédita, é uma crônica que retrata, através do olhar do jovem viajante Frühbeck, o dia a dia eos bastidores da viagem que ele fez a bordo do navio português D. João VI, onde viajava D. Leopoldina quando veio da Europa para se casar com D. Pedro I.

Livro conta detalhes sobre navio de D. Leopoldina

Nascido em Viena, Frühbeck, então com 22 anos, tinha como função cuidar da acomodação da biblioteca da princesa. Entretanto, além de se ocupar dos livros, o jovem escreveu e desenhou o que viu no navio durante a travessia do Atlântico. A imagem que ilustra a capa do livro, inclusive, é a única que conhecemos da chegada da D. Leopoldina ao Brasil.

Escrita originalmente em alemão gótico no século XIX, a história sobre Frühbeck foi traduzida pela primeira vez para o português, revisada, editada e publicada neste livro que o Instituto Oldemburg de Desenvolvimento tem o prazer de lançar com a sua marca institucional. A obra é dedicada especialmente aos leitores jovens.

“Acredito que Frühbeck serve hoje como exemplo para outros jovens. O exemplo de quem se lança numa aventura ousada, assumindo todos os riscos que passou a correr desde que se viu em alto mar, trabalhando como assistente do bibliotecário da princesa, sem estar profissionalmente preparado para o cargo. Tudo isso para realizar o seu sonho. Frühbeck enfrentou o desconhecido deixando a zona de conforto familiar, em busca de vivências inéditas, de novas visões e de aprendizagens permanentes. Assim ele nos ensinou que a aventura é o caminho adequado para ganhar confiança em nossas próprias capacidades pessoais”, avalia Cristina Oldemburg, Presidente do Instituto Oldemburg de Desenvolvimento, responsável pela publicação.

Sobre a Biblioteca Estação Leitura

A Biblioteca Estação Leitura completou três anos de funcionamento em fevereiro de 2017, com atendimento diário ao público e resultados significativos. De fevereiro de 2014 a março de 2017, foram catalogados 3.977 livros, cadastrados 5.060 leitores, emprestados 24.699 livros e realizadas 8.293 renovações em mais de 72 mil atendimentos, além de 103 eventos literários.

A Estação Leitura é uma biblioteca popular, localizada na estação Central do MetrôRio, sendo a estação mais movimentada do sistema, que tem integração com a rede ferroviária da cidade, sendo assim, o projeto atende a um público variado, moradores do Rio de Janeiro e municípios vizinhos, tais como Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis. A faixa etária de leitores é entre 18 e 90 anos (e ainda pais que pegam livros infantis/juvenis para seus filhos), homens e mulheres com as mais diversas atividades profissionais: diaristas, aposentados, vendedores, Jornalistas, fisioterapeutas, estudantes, professores, médicos, escritores, entre outros.

Estação Leitura incentiva a cultura através do acesso gratuito a livros, aos talks shows e às atividades literárias. Tem o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e do MetrôRio, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, conta com apoio do Instituto Invepar e a realização da Oldemburg Marketing Cultural. O atendimento é gratuito ao público e realizado de terça a sexta com os serviços de cadastro, devolução e empréstimo de livros por até sete dias.

Dispõe de catálogo digital de todo o acervo na página oficial do projeto no Facebook e catálogo de consulta por título, autor e assunto/gênero, na própria biblioteca.

Serviço: Lançamento do livro 'Viagem ao Brasil'

Data: 8 de Novembro (quarta-feira), às 19h30

Local: Biblioteca Estação Leitura, na Estação Central do MetrôRio

Evento gratuito

Para recebimento do livro, serão distribuídas 60 senhas, que devem ser retiradas duas semanas antes do evento, na biblioteca Estação Leitura, localizada na estação Central do MetrôRio. No dia do evento, apresente-a no mesmo local e receba seu livro para participar da sessão de autógrafos.