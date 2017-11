Alice Barbosa Lima abre sua primeira individual, 'Estrada', nesta terça, 07 de novembro

Desde 2010 Alice Barbosa Lima se dedica exclusivamente à arte. Neste período teve aulas com artistas como Luiz Ernesto, Paulo Ormindo, Charles Watson, José Maria Dias da Cruz e Katie Van Scherpenberg.

Depois muito aprendizado, ela mostra pela primeira vez seu trabalho ao público, na individual 'Estrada', em cartaz de 07 a 17 de novembro, no Espaço Ernani Arte e Cultura, em Botafogo.

Com curadoria do artista e fotógrafo Marco Rodrigues, Alice selecionou 20 pinturas de grandes dimensões, em acrílica sobre tela, produzidas nos últimos sete anos. Trabalhos em preto e branco ou multicoloridos dividirão espaço no belo casarão de Botafogo. “O uso das cores acontece naturalmente na minha produção. É algo instintivo”, diz a artista, que é prima de Lygia Clark e Sonia Lins e neta de Barbosa Lima Sobrinho.

Alice Barbosa Lima acrílica sobre tela

Além das pinturas, a mostra reúne também 32 desenhos em papel ofício, produzidos pela artista desde a adolescência. “Em nossos muitos encontros esses trabalhos me chamaram atenção e não pude deixá-los fora da mostra. A Alice tem os traços firmes e harmoniosos, resultado de muita disciplina. Seu trabalho é muito bem resolvido”, define o curador. O público poderá conferir também quatro vitrines com obras em relevo, feitas pela artista em homenagem à mestre Katie Van Scherpenberg, com quem aprendeu a técnica.

Alice Barbosa Lima acrílica sobre tela

Amigos de longa data, curador e artista se aproximaram a partir da admiração de ambos pela obra do pintor expressionista austríaco Oskar Kokoschka. “Conversávamos muito sobre o tema e me interessei também pela obra dela. Alice é muito dedicada e está preparada para dar este importante passo na carreira”, elogia Marco Rodrigues.

Sobre a artista

Alice Barbosa Lima iniciou sua carreira artística na Escola Nacional de Botânica Tropical, onde fez aulas de aquarela botânica com os professores Paulo Ormindo e Dulce Nascimento. Desde 2011 cursa Questões Fundamentais da Pintura, com o professor Luiz Ernesto de Moraes, no Parque Lage. Fez curso de colorismo com José Maria Dias da Cruz, de desenho, com Chico Cunha, e participou de workshops com Charles Watson. Durante quatro anos teve aulas de pintura com a professora Katie Van Scherpenberg.

Serviço: Estrada –Alice Barbosa Lima

Abertura: 07 de novembro, às 19h

Temporada: 07 a 17 de novembro. De segunda a sexta-feira, das 10h às 18h

Local: Espaço Ernani Arte e Cultura - Rua São Clemente, 385, Botafogo

Mais informações: (21) 2539-2637