Teatro Carlos Gomes celebra mês da Consciência Negra com projeto ‘Novembro Negra Arte’

Durante novembro, o Teatro Carlos Gomes celebrará o Mês da Consciência Negra com o projeto ‘Novembro Negra Arte’. A programação de dança começa dia 7, apresentando ‘Mandé: uma viagem pela cultura ancestral do oeste africano às terras brasileiras’, do Grupo Dembaia, que apresenta um espetáculo com sotaque latino-americano e linguagem feminina, sagrada, ritual e de cura, através da dança e do toque do tambor.

Já nos dias 8, 15 e 22, o espetáculo 'Artur - Ensaio Primeiro', da Companhia Rubens Barbot celebra Artur Bispo do Rosário, fazendo um ensaio coreográfico/cênico sobre a tênue linha divisória entre criação e loucura. Dois bailarinos e um ator mergulham no universo do Artur Bispo do Rosário que passou os últimos 50 anos internado na Colônia Juliano Moreira.

Descoberto pelos críticos de arte, Bispo do Rosário se transforma num artista reconhecido no mundo e ícone brasileiro nas artes plásticas contemporâneas. A companhia de dança contemporânea negra Rubens Barbot está desde 2015 mergulhada no mundo de Bispo do Rosário e esta produção pode ser definida como um "ensaio coreográfico/cênico". Barbot penetrou em outros domínios como instalação, teatro físico e performance construindo um espetáculo caótico e não por isso menos romântico e emocionante. Não tem coreografia escrita, apenas uma organização dos movimentos criados pelo elenco em laboratórios e improvisações.

Espetáculo ‘Mandé: uma viagem pela cultura ancestral do oeste africano às terras brasileiras’

Data: 07 de novembro (terça-feira), às 19h30

Duração: 30 minutos

Ingresso: R$30 (inteira) / R$15 (meia)

Ficha técnica: Ana Magalhães – Percussionista | Dai Ramos - Atriz/percussionista | Sabrina Chaves - Diretora de dança/percussionista | Yann Vathelet - Diretor musical/percussionista | Patricia Rivera – Dançarina | Sol Miranda - Atriz/dançarina

Espetáculo ‘Artur - Ensaio Primeiro’

Datas: 8, 15 e 22 de novembro (quartas-feiras), às 19h

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 65 minutos

Ingresso: R$30 (inteira) / R$15 (meia)

Ficha técnica: Wilson Assis, Éder Martins Souza e Tiago Viana – Intérpretes| César de Ramires – Iluminação | Rubens Barbot – Supervisão, figurino, obras de arte e participação especial |Gatto Larsen – Direção, pesquisa e roteiro final | Gatto Larsen e Rubens Barbot – Direção de Arte

Serviço: Novembro Negra Arte no Teatro Carlos Gomes – programação de dança

Local: Praça Tiradentes, s/nº – Centro do Rio

Mais informações: 2215 0556