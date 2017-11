Show ‘Bandeira 2’  é atração no  Beco das Garrafas no sábado, 11 de novembro

O ator e comediante Claudio Cinti se apresenta no dia 11 de novembro, as 19h, no lendário Beco das Garrafas, em Copacabana, com seu show ‘Bandeira 2’, que desta vez, terá como convidado especial, o ator, músico e dançarino de sapateado brasileiro, George Sauma.

Neste espetáculo, Cinti interpreta sambas de sua autoria em parceria com Zé Maurício e sambas consagrados. A direção é de Alexandre Régis, mesmo diretor do consagrado espetáculo de humor ‘Nós na Fita’, com Leandro Hassum e Marcius Melhem.

George Sauma é o convidado especial de Cláudio Cinti no espetáculo 'Bandeira 2' no próximo sábado, 11 de novembro

Ficha Técnica

Roteiro e Produção: Cláudio Cinti

Compositor, Cantor e Comediante: Cláudio Cinti

Direção Musical: Zé Maurício

Direção Geral: Alexandre Régis

Banda : Zé Maurício (Contra baixo e Violão), João do Cavaco (Cavaco), Vitor Neto (Sax e Flauta), Mauro Oliveira (Percussão), Miro (Bateria)

Serviço: ‘Bandeira 2’

Data: 11 de novembro, sábado, às 19h

Local: Beco das Garrafas, Rua Duvivier, 37, Copacabana

Ingresso: R$ 40

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: 2543-2962 / 99697-1752