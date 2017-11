Daniel Gnattali apresenta terceira individual na Blé Galeria e Arte, em Botafogo

‘Estamos Vivos’ é a terceira exposição individual do artista visual carioca Daniel Gnattali, que apresenta cerca de 50 obras entre 9 a 30 de novembro na Blé Galeria e Arte, em Botafogo, com entrada franca.

Com temas diretamente relacionados à natureza e à espiritualidade, o sagrado transparece ora explícita, ora subliminarmente, em suas gravuras impressas em fine art; em desenhos, colagens, fotografias e pinturas em aquarela, guache e acrílica, além de técnicas mistas, caminhos que o artista percorre para manifestar um estado de consciência desperto e conectado com o entorno. A curadoria é do artista plástico Valerio Ricci Montani.

A natureza é amplamente retratada no trabalho de Daneil Gnattali

O jovem artista de 31 anos, morador de Santa Teresa, vê nas artes visuais a possibilidade de se expressar. Trabalhos autorais e comerciais são registros gráficos da própria elaboração da consciência de Daniel Gnattali, que o faz perceber suas obras como janelas para questionamentos cada vez mais profundos, seja por meio de um cartum bem-humorado sobre um tema do cotidiano, um rótulo psicodélico de cerveja ou uma série de pinturas dedicadas a São Jorge e as lendas que cercam o santo guerreiro.

“A natureza, como símbolo primordial desta conexão, é amplamente retratada no meu trabalho, tanto como tema principal quanto como pano de fundo. A representação de mitos e rituais é, igualmente, uma maneira de encontrar este lugar sagrado, da consciência presente. É uma forma antiga de procurar um significado para nossa existência por meio da sacralização da vida”, explica o artista, que é filho do arranjador e compositor Roberto Gnattali, sobrinho-neto do maestro Radamés Gnattali e irmão da cantora Nina Becker.

‘Estamos Vivo’

Para Daniel Gnattali, o nome da exposição refere-se à consciência e à valorização da experiência de estarmos vivos, cientes de nossa finitude e imperfeição. “No entanto, é da consciência da imperfeição que nasce a busca pelo perfeito. Não a perfeição puramente estética – esta seria apenas um sintoma –, mas uma perfeição horizontal e vasta, um engrandecimento da vida por meio de uma compreensão cada vez maior do todo e menos individual”, completa.

Origem e Trajetória

Vem da infância a relação de Daniel Gnattali com o desenho. Quando criança, ele gostava de copiar os personagens das revistas de história em quadrinhos. Depois, Daniel passou pela fase dos super-heróis e das animações japonesas, até decidir cursar a faculdade de desenho industrial.

Autor da ilustração 'Mantra', que viralizou em 2012 e até hoje é sucesso de vendas nas lojas Touts, atualmente Daniel Gnattali se divide entre os projetos artísticos pessoais e profissionais. Publicadas em seu site, Facebook e Instagram, os cartuns e tirinhas são carregados de humor e poesia. “Descobri nas tiras uma mídia interessante para que eu pudesse falar de temas atuais, engraçados, misturando poesia com desenho”.

Entre as suas influências estão as ilustrações oníricas do australiano Shaun Tan, as tirinhas do argentino Liniers e do carioca Arnaldo Branco, além dos trabalhos do ilustrador paulista Orlando Pedroso e do artista plástico e ilustrador carioca Renato Alarcão. “Em 2009, fiz um curso com o Alarcão que me abriu muito a cabeça. Descobri que a ilustração poderia ir muito além do desenho”.

Inspirado nas matas que permeiam o Rio de Janeiro, Gnattali retrata o verde da cidade, seus moradores e os hábitos dos cariocas em suas tirinhas e na coluna Passarinho, publicada no site RIOEtc – A Alma Encantadora da Ruas. Outro projeto que envolve a natureza é a série “As Árvores Somos Nós”, na qual ele se fotografa mimetizando os movimentos de árvores no Rio e em suas viagens mundo afora. Já são mais de 100 árvores colecionadas desde 2011.

Atualmente, Gnattali participa do Programa de Residência Despina, no espaço cultural Largo das Artes, no Largo do São Francisco, no Centro do Rio, voltado para artistas brasileiros e estrangeiros, selecionados a partir da análise de portfólio. A premissa é encorajar a troca de ideias e investigar a experimentação de práticas e conceitos, permitindo ao artista visitante uma produção em resposta ao novo ambiente.

Por trás dos rótulos

a cervejaria artesanal carioca Hocus Pocus convidou Gnattali para criar os rótulos de nove cervejas

Batizada com o nome de uma canção da banda de rock progressivo Focus, a cervejaria artesanal carioca Hocus Pocus convidou Gnattali para criar os rótulos de nove cervejas: Magic Trap, Hush, Coffee Hush, Pandora, Overdrive, Event Horizon, Supersymmetry, Red Potion e High on Milk. O rock psicodélico dos anos 1960 e 1970 e as músicas de Jorge Ben Jor serviram de inspiração para o desenvolvimento das artes – compostas por cores vibrantes, elementos sacros e simbólicos.

Depois da cerveja, surgiu o convite para desenhar a nova linha de embalagens para os produtos artesanais e veganos da carioca Quetzal Chocolate de Origem (imagem ao lado). Gnattali criou seis embalagens: Bah!, Bahia, Himalaia, Theobroma, Dharma e Xingu.

Música e ilustração

Daniel também é músico. Ele toca violão e canta na banda Simpáticos – que só interpreta Jorge Ben Jor

A música também exerce grande influência em suas criações. Filho do arranjador e compositor Roberto Gnattali, sobrinho-neto do maestro Radamés Gnattali e irmão da cantora Nina Becker, Daniel também é músico. Ele toca violão e canta na banda Simpáticos – que só interpreta Jorge Ben Jor. Fã do artista, Gnattali conta que começou a ouvir mais as canções do artista a partir de 2008 e se apaixonou. Em 2012, ele foi convidado pelo pesquisador e crítico musical Paulo da Costa e Silva para ilustrar o áudio-documentário “Imbatível ao Extremo: Assim É Jorge Ben Jor!”, da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Com cores vibrantes e muitos detalhes, esse projeto foi um divisor na carreira do artista. “Essa ilustração marca a transição de um traço mais solto para um mais preciso”.

E quando chega o carnaval, Gnattali vira John Lennon. Há alguns anos, numa viagem a Inglaterra, ele comprou uma roupa igual àquela que o beatle usou na capa do disco “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”. Na época, achou que poderia usar a fantasia no carnaval carioca, mas ele nem imaginava que seria convidado a integrar o bloco do Sargento Pimentano papel do próprio Lennon. Neste ano, ele desfilou pela quinta vez no Aterro do Flamengo, mas levou tela e cavalete para dentro do bloco e fez uma pintura da série de São Jorge ao vivo, cercado pela multidão de foliões.

Serviço: ‘Estamos Vivos’, Exposição do artista visual Daniel Gnattali

Abertura: 9 de novembro (quinta), a partir das 18h

Temporada: Até 30 de novembro, de 2ª a 4ª, das 12h às 22h; 5ª e 6ª, das 12h à 1h; sábado, das 15h à 1h

Local: Blé Galeria e Arte – Rua dezenove de fevereiro 184, Botafogo

Entrada franca

Mais informações: 3820 9017