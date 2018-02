Cenas carioca e paulista se encontram na edição de novembro do Rio Novo Rock 

A edição de novembro do Rio Novo Rock, acontece no seu palco habitual, o Imperator, no dia 09 de novembro (quinta). Rio de Janeiro e São Paulo vão mostrar propostas diferentes, mas igualmente intensas no som: a paulista NDK com seu apuro, resultado de 12 anos de carreira e a carioca Astro Venga forjada nas ruas cariocas vão mostrar seu trabalho.

Nascida há 12 anos, em Jundiaí (SP), a NDK traz influências variadas e elementos que vão do rap e do rock, ao reggae e ao pop, caracterizando diversidade. Já as letras transmitem força, atitude e coragem. O grupo abriu shows para nomes como Jota Quest, O Rappa, Forfun, Nando Reis, Fresno e Raimundos. E a banda chega ao Rio em momento especial, do lançamento do EP ‘Impermanência’.

O power trio Astro Venga se tornou conhecido por suas apresentações vigorosas nas ruas do Rio, são mais de 150 shows por ano. O som instrumental é desafiador, unindo música instrumental, pesada, suja, suingada, crua, firme, malvada e dançante. Mas também delicada, leve, reflexiva, melodiosa e contemplativa. O grupo lançou dois discos, registros ao vivo de apresentações. O próximo passo é o lançamento do 1º álbum de estúdio, com nove canções autorais inéditas, ainda em 2017.

Nos intervalos a música boa rola com a DJ Priscila Dau, que desde 2009 tocou em locais tão diversos quanto a Rua Ceará, Hotel Pestana, Saloon 79, Bar do B, Búzios, Curitiba e até no Líbano No seu set ela passeia por AC/DC, Rolling Stones, Metallica, Nine Inch Nails indo até Devo, Bauhaus, Bowie, The Specials, The Clash, Siouxsie and the Banshees, Roxy Music, T-Rex, Royal Blood, Le Tigre, B 52's, Raimundos, Nação Zumbi, Smashing Pumpkins,

As projeções em vídeo ficarão a cargo do VJ Miguel Bandeira, que entre o Brasil e Holanda, com seu Live Mapping, vem iluminando palco, pistas, ruas e favelas para nomes de peso como o Festival Rio Sound System, Daniela Mercury, Olodum, Afromandingas, Samba da Maré, Riomapping Festival etc.

A Feira Rock também estará presente, com camisas, discos e outros produtos do gênero.

Rio Novo Rock

O mais importante evento de rock do Rio de Janeiro, o Rio Novo Rock (RNR), completa três anos como único encontro periódico da cidade a apresentar novos artistas da cena. E isso acontece no Imperator, um dos palcos mais importantes da capital fluminense, com estrutura profissional. Bandas cariocas como Folks, Canto Cego, Hover e Dônica já se apresentaram no RNR; de outros estados já estiveram na casa do Méier, Plutão já foi Planeta (RN), Selvagens à Procura da Lei (CE), Ego Kill Talent (SP), entre outras.

Os shows continuam tendo as companhias dos DJs (Suirá e Priscila Dau) e VJs (Miguel Bandeira e Chico Abreu) residentes.

Serviço: Rio Niovo Rock apresenta NDK e Astro Venga

+ DJ Priscila Dau + VJ MIGUEL BANDEIRA

Data: 09 de novembro, às 20h

Local: Imperator (Centro Cultural João Nogueira) - Rua Dias da Cruz, 170 - Méier

Ingresso: Pista - R$20 (inteira) e R$10 (meia). Meia-entrada solidária, com 1kg de alimento não-perecível.

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: www.imperator.art.br