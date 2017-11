Festeja Brasil reúne a nata do sertanejo feminino no Parque Olímpico

No último sábado, 4, o Parque Olímpico da Barra recebeu a primeira edição do Festeja Brasil na cidade do Rio de Janeiro. O festival itinerário foi criado em 2012 com o intuito de celebrar a música sertaneja e já arrastou cerca de 1,5 milhão de pessoas em mais de 60 edições dentro e fora do país.

Passaram pelo palco do evento no RJ alguns dos principais nomes do sertanejo, tendo como foco principal expoentes do chamado “feminejo”, Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Naiara Azevedo, Paula Mattos, Paula Fernandes e Wanessa Camargo. Completaram o time a cantora e drag queen Pabllo Vittar, o badalado Dennis DJ e o cantor João Gabriel. As apresentações das cantoras sertanejas foram gravadas pela TV Globo para a terceira edição da atração de fim de ano que leva o nome do festival e teve apresentação da atriz Juliana Paes.

Simone e Simária, Maiara e Maraísa, Paula Fernandes, e outras musas da música sertaneja agitaram o Parque Olímpico

Pelos camarotes circularam atores e atrizes de todas as novelas que estão no ar na Rede Globo