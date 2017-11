Exposição celebra a vida e a obra de Tom Jobim no Teatro SESI Centro

O SESI Cultural e o Instituto Antonio Carlos Jobim promovem a exposição “Tom 90 anos” para comemorar os 90 anos de nascimento do maestro, no foyer do Teatro SESI Centro. De 01 de novembro a 07 de dezembro, a mostra apresenta em ordem cronológica a biografia e a discografia do compositor através de fotos, documentos, manuscritos com letras de música, capas de discos e material levantado de seu acervo.

“O público terá acesso ao acervo pessoal do Tom. A fonte primordial de inspiração dele era o Rio e a natureza da cidade e isso será mostrando, por exemplo, no retrato dele ainda criança passeando com o avô pelo Centro”, diz Eliane Jobim, nora do maestro, e curadora da mostra “Tom – 90 anos”, que ainda vai apresentar informações bibliográficas do artista.

A exposição é realizada no Centro do Rio, onde ocorreram muitos fatos que inspiraram a obra de Tom. O local marcou o início da parceria com Vinicius de Moraes, que resultou, entre outras composições, na trilha sonora da peça “Orfeu da Conceição”, que estreou no Theatro Municipal em 1956, e na canção “Se todos fossem iguais a você".

A mostra também recria o ambiente de trabalho de Tom Jobim no apartamento da Rua Nascimento Silva, em Ipanema. Uma oportunidade para o público conhecer um pouco do recanto onde o maestro compôs grandes clássicos da Bossa Nova.

Todo o material está disposto em painéis e vitrines especiais, ilustrados com frases e pensamentos de Tom sobre sua vida, sua música e especialmente sobre o Rio de Janeiro e o Brasil.