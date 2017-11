2ª Noite do Centro Histórico recebe Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Rio Grande terá mais uma edição da Noite do Centro Histórico na segunda-feira (6). O evento busca valorizar os museus da cidade e a história de Rio Grande, e é também uma forma de enaltecer a cultura local. A segunda edição será no Centro Histórico, das 18h às 22h, e contará com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) no interior da Igreja do Carmo, às 20h30. A entrada é franca. O evento é promovido pela Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), Amperg, ONG Gente em Ação e Prefeitura do Rio Grande.

A Ospa vai interpretar trechos de óperas, músicas latino-americanas e trilhas de filmes. A regência é de Evandro Matté, e os solos, da soprano Raquel Fortes. A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é um complexo musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de difusão da música orquestral e de formação de plateias no Rio Grande do Sul. Vinculada à Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sedactel), mantém a orquestra, um coro sinfônico e uma escola de música.

Homenagem aos 102 anos do porto

A Noite do Centro Histórico é também uma homenagem ao aniversário do Porto Novo do Rio Grande, berço da economia da Região Sul e do Rio Grande do Sul, que completa 102 anos de fundação em 2017. Em 1908, constituiu-se em Paris a 'Compagnie Française du Port du Rio Grande do Sul'. Dois anos depois, iniciaram-se efetivamente os trabalhos de construção dos molhes e do novo porto. Em 15 de novembro de 1915, foi inaugurado o primeiro trecho de cais do Porto Novo, em uma extensão de 500 metros, logo entregue à operação. Privilegiado por seus aspectos geográficos, consolidou-se como porto estratégico pela sua atuação no extremo sul do Brasil, estando entre os mais importantes portos do continente americano em produtividade.

Programação

A programação vai contar com a participação de mais de 10 museus históricos de Rio Grande abertos para visitação. Entre eles, estão: Museu Sacro, Fototeca Municipal, Museu Oceanográfico, Museu da Cidade do Rio Grande, Exposição Itinerante no Prédio da Alfândega, Museu da Comunicação, Museu da Marinha, Museu do Porto, Museu Náutico, Corveta Imperial Marinheiro e exposição de Carros Antigos.

Também vão ocorrer apresentações culturais. A gastronomia vai ficar por conta do Mercado Público com pratos típicos da culinária local. Os museus abertos também serão pontos de recolhimento de alimentos não perecíveis que serão entregues ao Banco de Alimentos de Rio Grande, uma ação social que ajuda as famílias carentes da cidade.