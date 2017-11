Segunda edição da Feira Carioca do Samba ocupa o Centro de Artes Calouste Gulbenkian

A Feira Carioca do Samba volta dez anos depois trazendo muitas novidades. O evento, que vai acontecer em pleno feriadão, vai criar um território de trocas entre profissionais da área diante das novas tecnologias e possibilidades, fomentando a cultura do samba carioca.

Em apenas dois dias, a Feira promoverá Rodas de Conversa e Debates, com temas pautados nos anseios de quem atua na área, rodas de samba, concurso musical, sessão de cinema Olha o Samba!, onde serão exibidos documentários que abordam o tema, desde seus grandes personagens à sua culinária. Haverá ainda a exposição Noel 100, só com caricaturas de Noel Rosa e curadoria de Zé Graúna, além de uma feira expositiva, que funcionará durante todo o evento com o que há de melhor em moda, literatura, música, artesanato e saborosos comes e bebes, tudo com a cara do samba. A Feira Carioca do Samba já firmou ilustres parcerias com a Folha Seca, Coisa de Bamba, Quitanda, Marcos China e muitas outras.

E por falar em ilustres, os nossos ilustres jurados Moacyr Luz, Ana Costa e Paulão 7 Cordas já selecionaramos dez semifinalistas entre os mais de cem sambas inscritos para o Concurso Lefê de Samba . Tem gente de Belém do Pará, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, a lista completa pode ser conferida no site da Feira. Os dez concorrentes irão defender seus sambas numa roda comandada pelo diretor musical Paulão Sete Cordas, que vai rolar no próprio evento. Os três primeiros colocados ganharão a medalha Lefê de Música e o campeão terá o seu samba gravado, mixado e masterizado em estúdio profissional, além de um vídeo com o making off.

O Concurso Lefê de Samba foi assim batizado pela idealizadora do evento Bianca Calcagni, para homenagear o produtor Lefê de Almeida, falecido há dois anos, com quem Bianca criou a primeira edição, em 2007.

O Pagode do Biro e convidados, também vai marcar presença na Feria Carioca do Samba. Ana Costa, Mariana Baltar, Fred Camacho e Toninho Geraes já estão confirmados.

As camisas do evento nos modelos feminino e masculino estão à venda através do site para quem quiser adquiri-las.

Para participar das Rodas de Conversa e Debates, basta se inscrever pelo site. Mas se perder, fique atento às redes da Feira, pois elas terão transmissão ao vivo.

Para assistir aos documentários, é só pegar a senha 30 minutos antes de cada sessão. Sujeito a lotação da sala.

Mais detalhes e inscrições no site: www.feiracariocadosamba.com.br

PROGRAMAÇÃO:

DIA 03/11 – SEXTA-FEIRA

- RODAS DE CONVERSA E DEBATESLocal: Teatro Gonzaguinha 14:00 - Memória do Samba

O Samba e sua memória! A memória deste interveniente cultural que é a cara do Rio de Janeiro se confunde com a história da cidade. Esta mesa contará com a participação de quem é do samba, pensa o samba e discute o samba.

Participantes: Luiz Antonio Simas (Historiador, Escritor e Pesquisador de samba) e Tantinho da Mangueira (Compositor e Cantor)

Mediação: Marcelo Moutinho (Jornalista e Escritor)

15:45 - Mercado do Samba para os Independentes

Nos dias atuais, falar em Samba, é falar em Música Popular Brasileira. Aí inserido, o Samba, teve que se adaptar a variadas mudanças na cadeia produtiva da música e a modelos que investem num mercado mais global e democrático.

Participantes: Flávia Cesar (Gerente de licenciamento da Warner Chappell Brasil Edições Musicais), Marcela Maia (Coordenação de Marketing da Biscoito Fino) e Chico Ribeiro (Gerente A&R da UBC – União Brasileira de Compositores)

Mediação: Michelly Mury (Superlativa Eventos)

17:30 - A Era Digital

O Samba frente a um desafio! Lidar com mídias digitais e com plataformas que tratam este produto de forma diferenciada. A preocupação com o número de views e ao mesmo tempo o constatar da velocidade de acesso ao universo do Samba por um grande público.

Participantes: Kathleen Hoepers (Redatora do Samba em Rede) e João Carino (Produtor Cultural, Radialista e Presidente do IMMUB)

Mediação: Bárbara Apiacá (Sócia Fundadora da Locomotive)

- SESSÃO DE CINEMA OLHA O SAMBA!

Local: Mercado das Artes

15:00 - Batuque na Cozinha – Documentário – Tempo: 18min

Direção: Anna Azevedo

A partir das receitas e pratos de Tia Eunice, Tia Doca e Tia Surica, pastoras da Velha Guarda da Portela, o filme passeia pelas suas histórias de vida e da Portela.

16:00 - Tempo Ê – Documentário - Tempo: 1h 18min

Direção: Aída Barros

A história do sambista Zé Luiz do Império Serrano, seus 40 anos de carreira e suas composições. Através das melodias, o filme passeia pelo subúrbio carioca e retrata a identidade do samba.

17:30 – Samba – Documentário - Tempo: 54min

Direção: Theresa JessourounO Samba é documentado a partir da dança das passistas e das diferentes formas de sambar. O filme conta com o depoimento de integrantes da Estação Primeira de Mangueira, que participaram de desfiles e do cotidiano da escola de samba.

- RODA DE SAMBA - Pagode do Biro e convidadosLocal: Terreirinho - A partir das 18 horas

Como toda sexta-feira que se preze uma roda de samba cai muito bem. Já confirmadas as participações de Ana Costa e Marcelinho Moreira

- FEIRA EXPOSITIVALocal: Terreirinho – das 14 às 22 horas

- EXPOSIÇÃO DE CARICATURAS “NOEL É 100”

Local: Mercado das Artes - de 18:30 às 22 horas

DIA 04/11 – SÁBADO- RODAS DE CONVERSA E DEBATES

Local: Teatro Gonzaguinha

14:00 - Mulheres no Samba

A presença da mulher no Samba sempre foi uma constante.Como compositoras, intérpretes, pastoras e inspiradoras de canções, para retratar a poesia ou muitas vezes reforçando o seu papel numa sociedade machista. Quem são estas mulheres sambistas?

Participantes: Áurea Martins (Cantora) e Raquel Valença (Escritora e Pesquisadora)

Mediação: Nilcemar Nogueira (Secretária de cultura do município do Rio de Janeiro)

15:45 - A Composição e o Futuro do Samba

Os compositores e o compor de outrora. Dizem que após o ressurgimento da Lapa, o cenário da composição no Samba mudou. Nos dias atuais as composições sofrem influências variadas de outros gêneros. Para onde caminha o Samba e quem é a nova geração que o conduz.

Participantes: Vidal Assis (Compositor e Cantor) e Noca da Portela (Compositor e Cantor)

Mediação: Marquinhos de Oswaldo Cruz (Compositor e Cantor)

17:30 - O Empreendedorismo na Gestão Artística

Atualmente a gestão de uma carreira artística, incluiu um conjunto de profissionais e ferramentas. Se por um lado, a necessidade de uma equipe se justifica, muitos artistas preferem gerir suas próprias carreiras, contando com familiares e amigos. O Samba já se adaptou a esse novo modelo? Sambistas e suas carreiras: dificuldades e vitórias.

Participantes: Moyseis Marques (Compositor e Cantor) e João Grand (Coordenador depesquisa da Rede Carioca das Rodas de Samba)

Mediação: Leo Feijó (Produtor Cultural e coordenador do Música & Negócios PUC-Rio)

- SESSÃO DE CINEMA OLHA O SAMBA!

Local: Mercado das Artes

14:00 - Sua majestade, o Delegado! – Documentário - Tempo: 13min

Direção: Clementino Júnior

O filme apresenta Hégio Laurindo da Silva, o Delegado. Delegado, conhecido mestre-sala da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, se destacou, pois desde menino seguia os passos de seus ídolos no bailar.

14:30 - Lágrima na roda – Documentário - Tempo: 09 min

Direção: Monique Cruz e Maria Clara Guim

O filme aborda poeticamente, os depoimentos de mulheres que frequentam rodas de samba e como lidam as questões “do amor”. Através de composições que retratam relacionamentos amorosos, o documentário faz uma analogia ao sentimento destas mulheres.

15:00 - Escolas de Samba S.A. – Documentário - Tempo: 08min

Direção: Carlos Tourinho

O filme narra as transformações sofridas pelas escolas de samba, do surgimento até se tornarem protagonistas de um dos maiores “espetáculos” brasileiros.

16:00 – Eis aí a Lapa – Documentário - Tempo: 1h 35min

Direção: Luiz Guimarães

O musical aborda a história do famoso bairro boêmio. A música, mais do que um elemento, é a razão do filme. O filme traça um painel de seus momentos marcantes até chegar aos dias de hoje quando volta a ser o "ponto maior do mapa" das noites cariocas.

- CONCURSO LEFÊ DE SAMBA

Local: Terreirinho – de 18 h às 20:15

Haverá a apresentação dos dez semifinalistas e a escolha dos vencedores

- FEIRA EXPOSITIVA

Local: Terreirinho – das 14 às 22 horas

- EXPOSIÇÃO NOEL 100

Local: Mercado das Artes – das 12:30 às 13:30 e das 18:00 às 22:00.

Ficha Técnica

BIANCA CALCAGNI – Idealização + Planejamento + Produção Executiva

BIANCA MICELLI - Cenografia

LUCIANA MAGALHÃES - Planejamento + Produção Cultural

LUCIA SÁ - Produção Musical + Cultural

ANA NOBRE – Produção Cultural

MARCIA MORENO - Produção Cultural

-----

Parceiros

UBC, Folha Seca, Funjor, Cine Favela

Apoio

94 Fm, Individual arquitetura, Centro de Música Carioca Arthur da Távola, Luiza Gueiros Designer , Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Patrocínio

Zambo, MDM, Coisa de Bamba, Prefeitura do Rio de Janeiro.

SERVIÇO: Feira Carioca do Samba – www.feiracariocadosamba.com.br

Data: dias 03 e 04 de novembro (sexta-feira e sábado)

Horário: Dia 3/11 das 14 às 22h - dia 4/11 das 12 às 22h

Local: Centro de Artes Calouste Gulbenkian (Rua Benedito Hipólito, 125 – Centro - Rio de Janeiro)

Entrada FrancaEstacionamento no local