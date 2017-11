Clássico de Graciliano Ramos ganha vida com teatro de bonecos na Caixa Cultural do Rio

A companhia ítalo-brasileira Caravan Maschera realiza curta temporada do espetáculo Vidas Secas na CAIXA Cultural Rio de Janeiro, de 2 a 19 de novembro de 2017. Pela primeira vez na cidade, a dupla formada pela italiana Giorgia Goldoni e pelo paulista Leonardo Garcia Gonçalves apresenta sua adaptação do clássico de Graciliano Ramos com bonecos, máscaras e sem palavras, na qual o foco é o diálogo entre a memória cultural do público e os sentimentos provocados pela encenação. A temporada inclui apresentações quintas e sextas-feiras, às 19h; e sábados e domingos, às 18h.

Em Vidas Secas, que estreou em 2015, oito bonecos criados pela dupla, com inspiração em pinturas de Candido Portinari e fotografias de Sebastião Salgado, recontam a saga da família de sertanejos obrigados a se mudar constantemente em busca de regiões menos castigadas pela seca.

Temporada inclui apresentações quintas e sextas-feiras, às 19h; e sábados e domingos, às 18h

Durante a história, uma série de imagens de beleza e impacto incomuns transmitem ao espectador a sensação de angústia e esperança sertanejas, que transcende os regionalismos geográficos e a temporalidade das épocas. “Sabíamos desde o início que o discurso literal e textual não seria suficiente para fazer com que o público contemporâneo se emocionasse e fosse afetado pelo texto. Suprimir a palavra é essencial para dar espaço ao público como parte (re)criadora do texto e do contexto da obra”, avalia Leonardo Garcia.

Em apresentações recentes na França, Itália, Suíça e Eslovênia, espectadores estabeleceram uma conexão imediata do espetáculo com os refugiados da Síria. “Aquela família de retirantes ainda não é, infelizmente, uma imagem anacrônica. Sobretudo a questão da incomunicabilidade e da situação de extrema repressão psicológica, física e emocional exercida não por uma pessoa, mas por um contexto social, econômico e racial que ultrapassa as fronteiras do sertão nordestino do Brasil. Por isso, e infelizmente, a identificação com a Guerra Civil na Síria é também bem pertinente”, conclui Leonardo.

Além das apresentações, a dupla também ministra um workshop gratuito sobre teatro de bonecos, de 7 a 10 de novembro (terça a sexta-feira), das 10h às 13h. Serão oferecidas 12 vagas para artistas acima de 16 anos, e as inscrições devem ser realizadas enviando-se um currículo resumido e uma carta de motivação para o e-mail caravanmaschera@gmail.com, com o assunto “Inscrição Oficina Caixa RJ”.