Banda Musical Clube se apresenta neste domingo no Cobal do Humaitá

Com o melhor do samba carioca ,a banda promete animar o público com musicas como: Cotidiano, Samba do grande amor, Alguém me avisou, Sonho meu, Acreditar, Mas quem disse que te esqueço, Insensato destino, entre outros clássicos do gênero.

A Banda é formada por Ary Dias, percussionista da A Cor do Som, o grupo Musical Clube traz a tradição musical com três filhos dos famosos MPB4 e Quarteto em Cy: no baixo e vocais está João Faria, na voz e no cavaquinho está seu irmão, Chico Faria, e no violão, o arranjador Pedro Reis. Representando a nova geração de cantoras cariocas, Maria Thalita de Paula divide os microfones com Chico Faria. Completa o grupo, Luiz Urjaiss na bateria.

Serviço do Show:

Dia ​05/11​ – Das 18h30 às 22h (evento semanal)

Classificação etária - 14 anos

Entrada Franca.

Serviço Espírito do Chopp:

Endereço – Cobal do Humaitá 446 – lojas 3 e 4

Telefone – 2266-5599

Horário de funcionamento – 11h/1h (sexta e sábado até 2h)