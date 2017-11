No dia dos finados, cemitério macabro cultua mortos na Itália

Considerado o maior ossário da Europa, o Cemitério delle Fontanelle, em Nápoles, oferece nesta quinta-feira (2), data em que celebrado o dia dos finados, um dos passeios mais curiosos e "macabros" da Itália, repleto de adoração.

Imerso no frio úmido dos subterrâneos da cidade, o depósito abriga mais de 8 mil restos mortais, entre crânios, tíbias e outras partes do corpo. Atualmente, o local é um ponto de refeência para vários rituais e lendas. As ossadas são de vítimas das epidemias de peste, em 1652, e de cólera, em 1836. Entre os crânios mais venerados pelos turistas está o da "Concetta", que é procurado por mulheres que querem ter filhos, e o do "Capitão", por aquelas que desejam se casar.

O tour "macabro" guiado dura menos de uma hora e, durante a visita, a trilha sonora fica por conta das notas musicais do saxofonista Marco Zurzolo, o que costuma aumentar a sensação de medo nas pessoas.O som do instrumento, quase rouco, faz referência às lamentações de mulheres que pregavam pelas "almas abandonadas".

Uma das práticas mais comuns é 'adotar' uma caveira para ser seu protetor espiritual, dando-lhe até nome e 'biscoitos' em troca de proteção. A entrada no cemitério é gratuita, e o local fica aberto todos os dias da semana, das 10h às 17h.