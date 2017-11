Equale canta Caymmi nesta terça, na Casa do Choro

O Equale mergulhou na obra do gênio baiano e pede a benção para lançar o álbum "Na Praia de Caymmi" (independente), o terceiro do grupo vocal em atividade desde o início dos anos 90. O próximo show será na próxima terça, 7 de novembro, às 19h, na Casa do Choro, Centro do Rio. Ingressos a R$ 40.

"Na Praia de Caymmi" mistura grandes sucessos do homenageado - "Pescaria" e "O que que a baiana tem?", samba de roda que ajudou a tornar a música popular brasileira mundialmente conhecida - com músicas menos revisitadas - "Horas" e "Canto de Nanã". Já “Noite de Temporal” e “O Bem do Mar” marcam um estilo de composição único inventado por Dorival Caymmi: as canções praieiras. “Só Louco” revolucionou o samba canção e serviu de inspiração para a bossa nova que estava por vir.

O repertório magistral de Caymmi atraiu três participações muito especiais para a bolacha: Joyce Moreno nos arrebata com a sensualidade de sua "Morena do Mar", Serjão Loroza amplia a intensidade dos versos de "Retirantes" ("vida de negro é difícil, é difícil como quê") com o seu vozeirão e Danilo Caymmi representa a nobre linhagem de Dorival em "Vamos Falar de Tereza", que fez parte da trilha sonora da minissérie global "Tereza Batista", em 1992, num dueto dele com o pai. Danilo, aliás, entrou em estúdio com as mesmas flautas de bambu da época.

Para o músico e engenheiro de som Carlos Fuchs, sócio da Tenda da Raposa, onde o álbum foi feito, "o encanto e a simplicidade das melodias de Caymmi foram registrados de forma magistral pelas intrincadas linhas vocais deste que, com grande propriedade, segue a mui relevante tradição de gloriosos grupos vocais no Brasil. Do Bando da Lua ao MPB4, do Quarteto em Cy aos Cariocas, das revolucionárias ideias de Marcos Leite e seus Cobra Corais, disso tudo e mais, foi forjada a essência deste formidável grupo".

O Equale faz transparecer o âmago da obra de Dorival em 15 faixas, com delicadeza e precisão, seja pelos sofisticados arranjos como pelas emocionadas interpretações. Os arranjos interpretados pelos 17 integrantes do Equale, especialmente escritos por três deles - André Protasio, Flavio Mendes e Dalton Coelho -, são executados à cappella ou com acompanhamento instrumental de percussão (Léo Mucuri, João Bani e Carlos Cesar), violões (nas mãos dos supracitados arranjadores) e baixo acústico (Leandro Vasques) e concebidos em diversos formatos desde uníssonos, solos e duetos, até oito vozes.

Com direção musical de André Protasio, o Equale é formado pelos cantores: Alice Sales, Ana Calvente e Nayana Torres (sopranos), Amanda Zullo e Letícia Dias (mezzos), Clara Rescala, Débora Braga, Muiza Adnet e Valéria Lobão (contraltos), Dalton Coelho, Flavio Mendes e Tom Andrade (tenores), André Protasio, Leandro Vasques e William Hester (barítonos), Murilo Sierra e Pedro Sabino (baixos).

Equale lança "Na Praia de Caymmi":.

QUANDO: 7 de novembro (terça), às 19h

ONDE: Casa do Choro - Casa do Choro - Rua da Carioca, 38, no Centro. Informações pelo telefone: 2242.9947

QUANTO: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada)