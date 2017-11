Confira atrações culturais para aproveitar em São Paulo durante o feriado

Quem estiver na capital paulista durante o feriado prolongado de Finados poderá aproveitar as atrações culturais de museus, bibliotecas e da Sala São Paulo, além de oficinas culturais e atividades para todas as idades, nas instituições vinculadas à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

Pinacoteca

Com entrada gratuita de hoje (2) a domingo (5), o museu terá programação especial em todos os dias. Uma delas é o evento Mercado Manual, no sábado (4) e domingo, em que o público pode conferir trabalhos de artesãos feitos à mão. Estão reunidos mais de 60 expositores e haverá shows, praça gastronômica, atrações infantis e oficinas. Hoje e domingo, haverá visita educativa na exposição No Subúrbio da Modernidade - Di Cavalcanti 120 anos.

Memorial da Resistência

Recém-inaugurada neste museu, a exposição Hiatus: a Memória da Violência Ditatorial na América Latina apresenta obras realizadas a partir do diálogo sobre o tema, resultado das comissões da Verdade, e a continuidade de violações semelhantes no mundo contemporâneo. Participam da exposição os artistas Andreas Knitz, Clara Ianni, Fulvia Molina, Horst Hoheisel, Jaime Lauriano, Leila Danziger, Marcelo Brodsky e Rodrigo Yanes. A entrada é gratuita.

Museu Catavento

A mostra O Mundo do Perfume promove uma viagem pelo universo da perfumaria e do olfato, contando sua origem e proporcionando experiência olfativa dos ingredientes que compõem as fragrâncias. Há ainda a Sala Dinos do Brasil, onde o público vai conhecer mais sobre os dinossauros por meio de óculos de realidade virtual. Os ingressos do museu custam R$ 6, com meia-entrada para crianças, estudantes, aposentados, idosos e pessoas com deficiência. Aos sábados a entrada é gratuita.

Museu da Diversidade Sexual

A mostra coletiva Solidão conta com trabalhos de 17 artistas acerca da temática. Na série de Paulo Von Poser, são abordados os relacionamentos por meio de aplicativos, tratando-os como instrumentos reveladores da solidão, mas também como mecanismos para que pessoas se encontrem. Já Ida Feldman faz uso da colagem digital para falar sobre a autossuficiência como método de driblar a solidão. A entrada é gratuita.

Museu de Arte Sacra

A mostra 300 Anos de Devoção Popular faz uma homenagem aos 300 anos de devoção a Nossa Senhora Aparecida. Já a mostra Relíquia: Transcendência do Corpo retrata os 21 séculos da era cristã por meio de estampas, relicários, medalhas e outros objetos. Os ingressos do museu custam R$ 6, com meia-entrada para estudantes e idosos. No sábado, a entrada é gratuita.

Museu do Futebol

Nesta quinta-feira e no sábado (às 11h), estão programadas visitas mediadas, com uma caminhada para mostrar um pouco da história e curiosidades sobre o campo do Pacaembu. Os visitantes poderão participar também de brincadeiras durante todo o feriado. Hoje, estão na programação os jogos Deuses Olímpicos (às 14h). No sábado, às 11h, haverá Futebocha e, no domingo, visita mediada ao museu às 11h e o jogo cooperativo Pupet, às 14h. Os ingressos custam R$ 10, com meia-entrada para estudantes, aposentados e idosos. No sábado, a entrada é gratuita.

Museu da Imagem e do Som

O museu está com duas exposições em cartaz: Renato Russo, que apresenta a vida e obra desse ícone do rock brasileiro, e Silêncio, com registros da fotógrafa Stess Panissi que relembram o desastre ambiental ocorrido com o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Os ingressos para a exposição Renato Russo custam R$ 12, com meia-entrada a R$ 6. Silêncio tem entrada gratuita.

Museu da Casa Brasileira

A entrada é gratuita nesta quinta-feira e também no sábado e no domingo. No domingo, às 11h, o Quarteto Brasileiro de Cordas apresenta repertório com obras de Mozart e Beethoven.

Casa das Rosas

No sábado e no domingo, às 14h, haverá oficinas de argila com os temas A árvore e o fruto - Uma oportunidade de Expressão Criativa (12 vagas) e Corpo de Barro - Formando-se pelo Barro (10 vagas). As inscrições devem ser feitas na recepção do museu. A entrada é gratuita.

Museu da Imigração

No sábado e domingo, das 11h às 12h, as visitas educativas abordarão a identidade negra na cidade de São Paulo em seus aspectos arquitetônicos, sociais, históricos e culturais. Os ingressos do museu custam R$ 10, com meia-entrada a R$ 5. Aos sábados, a entrada é gratuita.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

O público vai conhecer a exposição Marcas Registradas, que traz fotografias de Michel Gorski e peças de caráter lúdico e de uso cotidiano. Também será promovida a tradicional Hora do Conto, durante o feriado prolongado, com clássicos da literatura interpretados pela Cia. Prosa dos Ventos, pela Cia. Duo Encantado e pelo grupo Damas & Cia. No sábado e domingo, o espaço promove o Lê no Ninho, atividade de estímulo à leitura para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. As atividades são gratuitas.

Biblioteca de São Paulo

A Hora do Conto será apresentada pela Cia. Arte Negus, pelo grupo Tricotando Palavras e pela Cia. Mapinguary, durante todo o feriado. Na sexta-feira, crianças e adultos podem conferir a programação do Pontos MIS, que exibirá a animação infantil Cada Um na Sua Casa, sobre uma invasão alienígena na Terra. No sábado, às 15h, crianças entre 6 meses e 4 anos poderão participar do Lê no Ninho. As atividades são gratuitas.

SP Escola de Teatro

A sede Roosevelt da SP Escola de Teatro recebe, de hoje a domingo, a 18ª edição do festival Satyrianas. A abertura, nesta quinta-feira às 18h, terá roda de samba gratuita do Acadêmicos do Baixo Augusta. Também hoje, às 19h30, a peça Êxtase, de Walcyr Carrasco, que aborda questões sobre drogas e dependência química, será apresentada pela Cia. Satélite. Em seguida, às 21h, a Cia. Pessoal do Faroeste apresenta Solo que Luzia, peça que mostra a sociedade no ano de 2084, quando o empoderamento feminino está em seu auge. Amanhã, às 15h40, o espaço exibe o longa-metragem Hipóteses para o Amor e a Verdade e no sábado, às 13h, o longa-metragem Prova de Coragem.

Oficina Cultural Oswald de Andrade

Hoje e amanhã (às 20h) e sábado (às 18h), haverá apresentação do espetáculo O Buda Quebrado - Exercício nº 1, tragicomédia que conta a história de Hermes e Matilda, um casal de classe média alta que trata de decisões importantes entre passado e futuro durante um jantar romântico. Amanhã e sábado (às 16h), o público poderá assistir à peça Tio Ivan, adaptação da obra O Tio Vania, do escritor russo Anton Tchekhov, que consiste em uma encenação sem separação entre atores e espectadores, em que o público é inserido nas cenas privadas de uma família. Também amanhã (às 20h) e sábado (às 18h), haverá apresentação do espetáculo Orinoco, em que duas vedetes decadentes refletem sobre a vida em um barco à deriva, com canções compostas pelo maestro Adilson Rodrigues. Todas as apresentações têm entrada gratuita.

Sala São Paulo

O local terá dois concertos no domingo. A série Concertos Matinais recebe, às 11h, a Orquestra Sinfônica FMU/FIAM-FAAM, sob regência de Rodrigo Vitta, interpretando Bach, Beethoven, Villa-Lobos e Flávio Venturini. Os ingressos são gratuitos e já estão disponíveis para retirada na bilheteria da Sala São Paulo. Serão disponibilizados quatro ingressos por pessoa (a partir do quinto, será cobrado R$ 2 cada). No dia do concerto, se houver disponibilidade, a distribuição dos ingressos será às 10h, limitado a um por pessoa.

Às 16h, o Coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) se apresenta sob regência de Marcos Thadeu. No programa, estão Seleção, de Carlos Alberto Pinto Fonseca; Peça para Coro a Cappella, de Paulo Zuben; Seleção de Spirituals, de diversos compositores, e Porgy and Bess: Seleção Coral (arranjo de Clay Warnick), de George Gershwin. Os ingressos custam a partir de R$ 19.

A programação completa está no site da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.