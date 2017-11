Castello Branco lança "Sintoma" no Teatro Ipanema

"Sintoma" é o novo disco do cantor, compositor, músico e escritor Castello Branco, carioca de 30 anos, radicado em São Paulo desde 2015. Ele chega quatro anos após "Serviço", elogiado pela crítica especializada e listado como um dos melhores de 2013, ultrapassando os 400 mil downloads que levaram o artista a realizar três turnês europeias. Nesse tempo, Castello compôs o repertório de "Sintoma" e lançou, em Portugal, o livro "Simpatia", com prefácio de André Dahmer e mais de 5 mil exemplares vendidos.

O disco será lançado ao vivo no Rio de Janeiro em 7 de novembro, no Teatro Ipanema, em extraordinárias duas sessões: às 20h30 e às 22h. É a primeira vez que o Festival A.Nota abre segunda sessão para uma de suas atrações. Castello (violão e voz) se apresentará acompanhado por Ico dos Anjos (flauta, piano e sintetizador, além de coproduzir o disco), Tomás Troia (guitarra), Luiza Brina (violão), Thiago Barros Leal (baixo) e Ricardo Braga (percussão e bateria), com participações especiais de Alice Caymmi, Mãeana, Duda Beat e Verônica Bonfim.

Show do artista inclui músicas próprias e parcerias

Em "Sintoma", o artista reúne músicas próprias, duas parcerias (com Tomás Tróia, também coprodutor, e com Lou Caldeira e diretor artístico do lançamento) e os amigos Filipe Catto, Mãeana e Verônica Bonfim, que cantam em três das 11 faixas elaboradas com arranjos delicados e frequências meditativas que vibram trilhando um caminho elegante e nos instigando a refletir sobre questões evolutivas do ser.

“Dei esse nome porque esse disco é como um espelho, um resgate do ‘se enxergar’, se reconhecer de verdade. Olhar-se sem vaidade, com outras motivações. Por isso estou criança na capa, pra buscar me ver criança, o que pra mim é uma das chaves da re-construção do ser”, explica o artista.

Abre com "O Peso do Meu Coração" que, para Castello Branco, é "uma síntese sobre a quebra do limite do ser. Fala sobre o amor de forma prática através do entendimento de que não possuímos ninguém". Mãeana, pseudônimo da vocalista da banda Tono, Ana Cláudia Lomelino, canta com Castello em "Providência". É um "mantra andrógeno sobre não deixar que as coisas aconteçam sozinhas, e, sim, sintonizar e fazer com gosto, intuindo e progredindo no caminho evolutivo", na visão transcendental do artista.

Uma das músicas mais importantes da bolacha, "Coragem" remete ao Maranhão, com as matracas do folclore popular misturadas às frequências meditativas. Esse é o 'ufolclore' do disco, trazendo as referências folclóricas do artista com outras, cósmicas. "Não me Confunda" vem antes de "Do Interior", com participação de Verônica Bonfim nos vocais. "Cara a Cara" versa sobre os encontros e aquela vontade de que sejam inteiros. Deve ganhar clipe em breve!

Filipe Catto participa da gênese sonora na faixa seguinte, "Nascer o Sômm". E "Meu Reino" é o ponto alto, no disco, das influências da música eletrônica apreendidas pelo artista nos últimos anos, e que ele trouxe para este segundo trabalho. "Evidente" é um baião intenso e pesado, com flautas cruzando violões e tudo gravitando ao redor de relações e sentimentos que mostram explícitos. "Estou Afim" reverbera como uma afirmação. Algo na linha de doar sem pedir e a força da entrega pela entrega, simplesmente, sem esperar por algo em troca.

Castello Branco dá um último recado: "Assuma", com participação de Tomás Troia, é "a minha compreensão de onde está essa energia do universo que chamamos de deus. E como que a sua casa, o seu lugar de amor e segurança, é a sua arma contra as forças involutivas e maliciosas que emanam pra gente". Em tempos de tanta intolerância religiosa, é bom fazer as pessoas pensarem sobre. Com respeito e amor, naturalmente.

Sobre Castello Branco

Nascido em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1986, Lucas Domênico Castello Branco Gallo, mais conhecido como Castello Branco, cresceu num monastério ecumênico na Serra do Capim (Rio-Bahia), onde viveu até os 16 anos. Estreou em disco com "Serviço", em 2013. Dois anos depois, mudou-se para São Paulo. Além de músico, é autor do livro 'Simpatia', com prefácio do André Dahmer, lançado na Feira do Livro do Porto, em Portugal, em setembro de 2016. Já vendeu mais de 5 mil livros desde então.

CASTELLO BRANCO NO FESTIVAL A.NOTA

QUANDO: Terça, dia 7 de novembro, às 20h30 e às 22h

ONDE: Teatro Ipanema, dentro do Festival A.Nota - Rua Prudente de Morais, 824 A, em Ipanema. Tel: (21) 2267.3750

QUANTO: Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada para estudantes e maiores de 65 anos)

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS: Alice Caymmi, Mãeana, Duda Beat e Verônica Bonfim

E MAIS: A casa dispões de 193 lugares e a classificação é livre

teatroipanema.culturapresente@gmail.com / Facebook/TeatroIpanema