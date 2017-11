Festival Interuniversitário de Cultura acontece de 5 a 12 de novembro

De 5 a 12 de novembro, o Rio de Janeiro e os municípios Angra dos Reis (Ilha Grande), Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende e Seropédica recebem mais de 200 atividades durante o II Festival Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (II FestFIC – RJ 2017).

A programação inclui espetáculos de dança, teatro, música popular e clássica, exposições, mostras de filmes, saraus, cultura popular, arte pública de rua, atividades recreativas, cursos, palestras, seminários e oficinas.

O Festival oferece atividades totalmente gratuitas para todas as idades e busca atingir, especialmente os jovens, alunos da rede escolar e universitária, reforçando o compromisso com a arte pública e com a construção de uma nova cidadania cultural. O evento é organizado pelo Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (FIC – RJ), formado por universidades e outras instituições públicas de ensino superior.

A primeira edição aconteceu em 2015 e mobilizou centenas de pessoas. O II FestFIC – RJ 2017 integra estudantes, funcionários técnico-administrativos, professores, artistas e produtores das universidades e grupos culturais de vários municípios. Outras instituições públicas, como o Colégio Pedro II e o Centro Cultural Museu da Justiça (CCMJ), artistas e grupos culturais independentes também participam da programação. São mais de 1.000 pessoas trabalhando para proporcionar ao público um grande encontro de talentos e saberes, em múltiplas linguagens e formatos, variadas técnicas, conceitos e experimentações.

A abertura do II FestFIC – RJ 2017 é no dia 5 de novembro (Dia Nacional da Cultura), das 15h às 20h, no Largo do Machado, Rio de Janeiro, lugar tradicional de encontro e manifestações culturais da cidade. Quem comparecer à praça nesse domingo verá a Companhia Folclórica do Rio – UFRJ; o Coral da UERJ; o grupo de choro Sôdade Brasilis, com homenagem a Pixinguinha (120 anos de nascimento); a Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ; os Cancioneiros do IPUB; os poetas Sady Biachin e Mano Melo; a intervenção RUATUA e várias outras atividades como contação de histórias e tai chi chuan.

No dia 6 de novembro, a partir de 17h, é a inauguração da Casa das Universidades, atual sede do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, situada em lindo prédio histórico tombado pelo INEPAC, no Flamengo. O espaço vai se transformar no principal ponto de encontro e eventos do Festival e dos proponentes de atividades. Na programação de abertura da Casa, as exposições promovidas pela Escola de Belas Artes da UFRJ e por diversos artistas da cidade abrem com vernissage, das 17h às 19h. Em seguida, acontece a premiação do I Concurso FIC Jovens Artistas do Rio de Janeiro (modalidades conto, poesia, fotografia e vídeo-minuto) e apresentação da Orquestra de Sopros da UFRJ.

De 6 a 11 de novembro, o horário de funcionamento da Casa das Universidades é das 9h às 21h para visitas às exposições e participação de escolas e do público em geral nas palestras, cursos e oficinas, apresentações musicais e de dança, saraus, peças de teatro e performances, mostras de filmes e outras propostas. Durante essa semana, as instituições realizadoras do Festival promovem dezenas de outras atividades em suas unidades no Rio de Janeiro e nos outros municípios.

O encerramento do Festival é no dia 12 de novembro, na Quinta da Boa Vista, com um Piquenique Cultural. É a oportunidade de mais um grande encontro entre artistas, professores, estudantes e a população. Além das apresentações artísticas, oficinas e brincadeiras, o público terá acesso gratuito ao Museu Nacional da UFRJ e a organização do evento vai distribuir brindes culturais aos três piqueniques mais criativos.

O Fórum Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (FIC – RJ) é um consórcio interinstitucional formado em 2014 para promover o intercâmbio entre as universidades e articulações com órgãos governamentais e não governamentais assim como desenvolver ações de divulgação artística e cultural, em estreito diálogo com a sociedade. Os integrantes do FIC são: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sckow (CEFET – RJ), Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Serviço: II Festival Interuniversitário de Cultura do Rio de Janeiro (FestFIC – RJ) 2017

5 a 12 de novembro – Rio de Janeiro, Angra dos Reis (Ilha Grande), Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende e Seropédica

Instituições Realizadoras do II FestFIC – RJ 2017:

IFRJ, IFFluminense, UENF, UERJ, UEZO, UFRJ, UFRRJ, UNIRIO

Abertura do Festival

5 de novembro (domingo) – Dia Nacional da Cultura, das 15h às 20h

Largo do Machado – Rio de Janeiro

Abertura da Casa das Universidades e Premiação do I Concurso FIC Jovens Artistas do Rio de Janeiro

6 de novembro (segunda), a partir das 17h

Av. Rui Barbosa, 762, Flamengo

Encerramento do II FestFIC – RJ2017 com Piquenique Cultural

12 de novembro (domingo), das 11h às 16h

Quinta da Boa Vista – São Cristóvão