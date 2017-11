Dustin Hoffman é acusado de assédio e pede desculpas

Harvey Weinstein, Ben Affleck, Kevin Spacey e agora Dustin Hoffman. Não para de crescer o número de figurões de Hollywood acusados de assédio ou abuso sexual, em um escândalo que ameaça abalar a imagem da poderosa indústria cinematográfica norte-americana.

O último a entrar nessa lista foi Hoffman, de 80 anos, acusado de ter assediado a escritora Anna Graham Hunter em 1985, quando ela tinha 17 anos e trabalhava como estagiária no set do filme "Morte do caixeiro viajante".

"Tinha 17 anos, agora tenho 49 e entendo melhor. Ele era um predador, e eu era uma criança", escreveu Hunter em um artigo na revista "Hollywood Reporter". Segundo a escritora, o astro lhe pedira para fazer uma "massagem em seus pés" e flertava abertamente com ela.

"Apertava minha bunda, falava sobre sexo comigo. Em uma manhã, fui a seu camarim para anotar o que ele queria de café da manhã. [...] Então ele disse: um ovo cozido e um clitóris macio", disse Hunter. Em nota, o ator pediu desculpas por seu comportamento e afirmou que o episódio de assédio "não reflete" quem ele é.

O escândalo envolvendo estrelas de Hollywood começou com as denúncias de abuso e estupro contra o produtor Harvey Weinstein, que acabou expulso da Academia do Oscar. Nesta semana, as atenções se concentraram em Kevin Spacey, acusado de assediar dois atores, sendo um deles menor de idade, um barman e um diretor.