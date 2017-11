Clássico de Graciliano Ramos ganha vida com Teatro de Bonecos no Rio

A companhia ítalo-brasileira Caravan Maschera realiza curta temporada do espetáculo 'Vidas Secas' na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 2 a 19 de novembro de 2017.

Pela primeira vez na cidade, a dupla formada pela italiana Giorgia Goldoni e pelo paulista Leonardo Garcia Gonçalves apresenta sua adaptação do clássico de Graciliano Ramos com bonecos, máscaras e sem palavras, na qual o foco é o diálogo entre a memória cultural do público e os sentimentos provocados pela encenação. A temporada inclui apresentações quintas e sextas-feiras, às 19h; e sábados e domingos, às 18h.

A companhia ítalo-brasileira Caravan Maschera realiza curta temporada do espetáculo 'Vidas Secas' na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 2 a 19 de novembro de 2017

Em 'Vidas Secas', que estreou em 2015, oito bonecos criados pela dupla, com inspiração em pinturas de Candido Portinari e fotografias de Sebastião Salgado, recontam a saga da família de sertanejos obrigados a se mudar constantemente em busca de regiões menos castigadas pela seca.

Durante a história, uma série de imagens de beleza e impacto incomuns transmitem ao espectador a sensação de angústia e esperança sertanejas, que transcende os regionalismos geográficos e a temporalidade das épocas. “Sabíamos desde o início que o discurso literal e textual não seria suficiente para fazer com que o público contemporâneo se emocionasse e fosse afetado pelo texto. Suprimir a palavra é essencial para dar espaço ao público como parte (re)criadora do texto e do contexto da obra”, avalia Leonardo Garcia.

Em apresentações recentes na França, Itália, Suíça e Eslovênia, espectadores estabeleceram uma conexão imediata do espetáculo com os refugiados da Síria. “Aquela família de retirantes ainda não é, infelizmente, uma imagem anacrônica. Sobretudo a questão da incomunicabilidade e da situação de extrema repressão psicológica, física e emocional exercida não por uma pessoa, mas por um contexto social, econômico e racial que ultrapassa as fronteiras do sertão nordestino do Brasil. Por isso, e infelizmente, a identificação com a Guerra Civil na Síria é também bem pertinente”, conclui Leonardo.

Além das apresentações, a dupla também ministra um workshop gratuito sobre teatro de bonecos, de 7 a 10 de novembro (terça a sexta-feira), das 10h às 13h. Serão oferecidas 12 vagas para artistas acima de 16 anos, e as inscrições devem ser realizadas enviando-se um currículo resumido e uma carta de motivação para o e-mail caravanmaschera@gmail.com, com o assunto 'Inscrição Oficina Caixa RJ'.

Sobre a companhia:

Em 2010, Giorgia Goldoni e Leonardo Garcia Gonçalves foram selecionados para participar do projeto europeu MasksOnStage que, durante dois anos, possibilitou aos artistas participantes residir em cinco países diversos (França, Itália, República Tcheca, Alemanha e Espanha). No início de 2012, Giorgia e Leonardo decidem se apropriar dos princípios do projeto aplicando seus ensinamentos sobre a cultura plural das expressões artísticas brasileiras.

Desde então, a Caravan Maschera recebeu, anualmente, incentivos da Comunidade Europeia, do Governo Federal e do Governo do Estado de São Paulo para a criação de seis espetáculos e a realização de projetos de criação coletiva e colaborativa na Itália, República Tcheca e em comunidades rurais e quilombolas do Estado de São Paulo.

Buscando uma forma teatral híbrida entre o teatro de bonecos, o teatro de máscara, o teatro visual, as artes plásticas e o audiovisual, as peças do grupo têm sempre pouco (ou nenhum) texto e imagens fortes e poéticas que conectam o espectador com a cultura popular. Atualmente, compõem o repertório da companhia, os espetáculos Tiringuito, Luisa e a Morte (infantil), O Cordel Clownesco do Romeo e da Julieta (rua), Vigiar e punir (teatro de formas animadas e bufões), O Mamulengo dos Três Vinténs (Teatro de bonecos para adultos) e Vidas Secas (teatro de formas animadas).

Ficha técnica

Livre adaptação da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos

Elenco: Giorgia Goldoni e Leonardo Garcia Gonçalves

Direção: Giorgia Goldoni e Leonardo Garcia Gonçalves

Cenografia: Gianni Goldoni

Figurino: Adelfa Bergonzini

Bonecos: Fernanda Paredes e Giorgia Goldoni

Iluminação: Daiane Baumgartner

Musicalidade: Luiz Maria e Leonardo Garcia

Produção local: Galharufa Produções Culturais

Patrocínio: Caixa Econômica Federal e Governo Federal

Serviço: Vidas Secas

Data: de 2 a 19 de novembro. Quintas e sextas, às 19h; sábados e domingos, às 18h

Local: Caixa Cultural Rio (Teatro de Arena) - Av. Almirante Barroso, 25, Centro do Rio

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (21) 3980-3815

Oficina de teatro de bonecos, com Giorgia Goldoni e Leonardo Garcia

Data: 7 a 10 de novembro (terça a sexta-feira), das 10h às 13h

Local: Caixa Cultural Rio (Sala Margot) - Av. Almirante Barroso, 25, Centro do Rio

Vagas: 12

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrição: de 31 de outubro a 5 de novembro (15h). Resultado no dia 5 de novembro, às 18h.

Seleção por currículo e carta de motivação. Enviar carta de motivação (1 lauda) e currículo resumido (1 lauda) para caravanmaschera@gmail.com. O título do e-mail deve ser: Inscrição Oficina Caixa RJ.