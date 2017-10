Emmy cancela homenagem a Kevin Spacey após escândalo

Após o anúncio de que a série "House of Cards" terá só mais uma temporada, o ator Kevin Spacey, protagonista da atração e acusado de assédio sexual, sofreu mais um revés.

A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, responsável pelo Emmy, anunciou na última segunda-feira (30) o cancelamento de um prêmio honorário que seria dado a Spacey no próximo dia 20 de novembro.

Na próxima cerimônia do Emmy, o ator receberia o "International Emmy Founders Award", homenagem concedida a empresas ou pessoas que contribuíram para a qualidade da produção televisiva. No entanto, a Academia decidiu cancelar a homenagem por conta do escândalo de assédio.

No último domingo (29), o ator Anthony Rapp acusou Spacey de tentar seduzi-lo em 1986, quando ele tinha 14 anos. O astro disse não se lembrar do episódio, mas pediu desculpas por um "comportamento bêbado e profundamente inapropriado".

Em sua retratação, Spacey também anunciou que é homossexual, motivando uma onda de críticas daqueles que acreditam que o ator resolveu revelar sua opção para abafar a denúncia. Em uma entrevista ao tabloide britânico "Daily Mail", o irmão mais velho de Spacey, Randall Fowler, disse que o pai deles era "nazista" e transformara a adolescência dos dois em um "inferno".

Além disso, Fowler afirmou ter sido violentado por seu genitor.