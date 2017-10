Além de Milão, 3 cidades italianas recebem títulos da Unesco

Após a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nomear Milão como "cidade criativa para a Literatura", outras três comunas italianas receberam títulos nesta terça-feira (31).

A pequena Alba, que fica na região de Piemonte, no norte do país, foi eleita "cidade criativa para a Gastronomia"; Pesaro, que fica na região de Marcas, no centro da Itália, foi escolhida como "cidade criativa para a Música"; e Carrara, na região da Toscana, famosa por seu mármore, foi premiada com o título de "cidade criativa para o Artesanato".

Ao todo, 64 cidades em 44 países receberam o título, incluindo 19 nações que não tinham nenhuma cidade na lista.