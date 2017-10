Milão sediará 'Festa do Risoto' em novembro

Entre os dias 4 e 5 de novembro, a cidade de Milão, na Itália, sediará a primeira edição da "Festa do Risoto".

O evento será realizado em um antigo convento na Via San Vittore e seu objetivo será recuperar as antigas tradições da região, que segundo os organizadores do festival, "estamos perdendo lentamente ao longo dos anos".

O "risotto" é um prato típico da região da Lombardia e possui diversas variações. Uma das mais tradicionais é o "alla milanese", feito com açafrão amarelo.