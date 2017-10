Kevin Spacey pede desculpas por assédio e revela ser gay

O ator norte-americano Kevin Spacey pediu desculpas publicamente a Anthony Rapp por conta de um abuso sexual cometido em 1986 e revelou sua homossexualidade na noite deste domingo (29).

A estrela de "House of Cards" fez a postagem na internet após Rapp, que atualmente tem 46 anos, revelar o abuso em postagens nas redes sociais. Na época do assédio, o artista tinha 14 anos.

"Ele me pegou como um noivo pega sua noiva. Mas, eu não gostei, mas inicialmente pensei 'o que está acontecendo?'. Então, ele deitou sobre mim. Ele estava tentando me seduzir... eu estava ciente que ele estava tentando me ter sexualmente", disse Rapp em uma entrevista ao portal "BuzzFeed News". De acordo com o ator, ele conseguiu se desvencilhar e fugir para o banheiro.

Kevin Spacey disse estar bêbado ao praticar assédio

Após a revelação, Spacey usou sua conta no Twitter para pedir "sinceras desculpas" sobre o caso.

"Eu tenho muito respeito e admiração por Anthony Rapp como ator. Eu estou horrorizado ao ouvir sua história. Honestamente, eu não lembro desse encontro, que ocorreu há mais de 30 anos. Mas, se eu agi como ele descreveu, eu ofereço minhas sinceras desculpas por um comportamento bêbado profundamente inapropriado, e eu sinto muito pelos sentimentos que ele descreveu e carregou com ele durante esses anos", escreveu o ator.

Segundo Spacey, essa história o "encorajou" para "ver outras coisas sobre minha vida".

"Eu sei sobre as histórias sobre mim e algumas foram incentivadas pelo fato de que eu sempre protegi muito minha privacidade. Os mais próximos a mim sabem que em minha vida eu tive relacionamentos com homens e mulheres. Eu tive encontros românticos com homens durante minha vida, e eu escolhi viver como um homem gay", concluiu o Spacey.

O caso de Rapp veio na esteira de uma série de acusações de abusos sexuais contra produtores de Hollywood. Entre os acusados, está Harvey Weinstein, que já tem mais de 50 denúncias de mulheres contra os assédios e abusos cometidos ao longo dos últimos anos.