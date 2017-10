Tom Cavalcante volta aos palcos com 'Stomdup'

Após o sucesso da temporada nos meses de abril e maio desse ano, que passou por sete cidades brasileiras e esgotou em todas as praças, o espetáculo “STOMDUP” de Tom Cavalcante volta para novas apresentações no Rio de Janeiro (dia 01 de novembro, no Teatro Bradesco Rio); Natal (dia 30 de novembro, no Teatro Riachuelo); Fortaleza (dia 01 de dezembro, no Teatro RioMar Fortaleza). A realização é da Opus e TC Produções Artísticas. Os ingressos já estão à venda.

No palco, Tom canta suas perfeitas imitações de grandes nomes da música, entre outras surpresas. Cada apresentação tem seus diferenciais, pois Tom trabalha suas crônicas e piadas em cima das atualidades do Brasil e do mundo, com uma boa dose de improviso, que ele domina tão bem. As observações do comportamento humano e o olhar atento sobre a política do país somam-se às hilariantes imitações de personalidades da televisão e aos personagens originais do humorista, como o hilário João Canabrava, O velho contador de causos Sr. Venâncio, a petulante doméstica Jarilene. Com licença, obrigada.

Agenda

Dia 1 de novembro, no Teatro Bradesco Rio (Rio de Janeiro/RJ)

Dia 30 de novembro, no Teatro Riachuelo (Natal / RN)

Dias 01 de dezembro, no Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE)

RIO DE JANEIRO (RJ)

Dia 1 de novembro

Quarta-feira, às 21h

Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)

www.teatrobradescorio.com.br