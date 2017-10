Pedro Tebyriçá inaugura mostra  individual fotográfica no Rio

O artista Pedro Tebyriçá mirou sua câmera à beira-mar e fez registros de um espaço democrático por excelência, o Arpoador, para compor a exposição 'À Beira', que será inaugurada na Galeria de Arte Ibeu, no dia 7 de novembro, às 18h30. Esta é sua primeira individual exclusivamente de fotografias.

Nascido neste bairro carioca, Tebyriçá viveu por 30 anos no edifício 'Marambaia' – o mais antigo da área, construído à beira do mar -, de onde, da mesma janela, se vê as praias do Arpoador, Ipanema, Leblon, as Ilhas Cagarras e o Morro Dois Irmãos. Isto influenciou a poética do artista, que registrou de uma maneira pessoal as características próprias – e múltiplas – do local.

O artista

Pedro estudou com Aluísio Carvão e Sergio Campos Mello e trabalhou com o fotógrafo Paulo Azevedo.

Individuais

Galeria Debret – Paris – 2007 (pinturas)

Centro Cultural Cândido Mendes – RJ – 1996 (desenhos)

Galeria Arte Espaço – RJ – 1990 (desenhos)

Galeria Contemporânea – RJ – 1984 (colagens e fotografias)

Coletivas

Nanoexposição - Grupo DOC – Vitória – 2006 (objetos)

Nanoexposição – Grupo DOC – Belo Horizonte e Curitiba – 2005 (objetos)

Miami Beach Convention Center – Art Miami 94 - 1994 (desenhos e objetos)

Rio Design Center – RJ – 1993 e 1989 (colagens e fotografias)

Museu de Arte Contemporânea de Curitiba – 47º Salão Paranaense – 1990 (desenhos)

Galeria Contemporânea – RJ – 1988 e 1985 (esculturas e objetos)

10º, 8º e 4º Salão Carioca de Arte - 1986, 1984 e 1980 (desenhos e colagens)

Galeria Divulgação e Pesquisa – RJ – 1983 (desenhos)

Coleções

Marcantonio Villaça, Antonio Bernardo e Luiz Séve

Serviço: 'Pedro Tebyriçá – À Beira'

Abertura para convidados: 7 de novembro de 2017, das 18h30 às 21h

Data: 7 de novembro a 1º de dezembro, 2ª a 5ª de 13h às 19h ; 6ª de 13 às 18h

Local: Galeria de Arte Ibeu - Rua Maria Angélica, 168 – Jardim Botânico

Entrada franca

Classificação etária: livre