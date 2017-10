Maria Ribeiro é agredida por segurança de bar, em Madri

A atriz Maria Ribeiro foi agredida pelo segurança de um bar em Madri, na Espanha, no momento em que ela fazia uma transmissão ao vivo no Instagram. Maria Ribeiro ironizava o fato de a cineasta Laís Bodanzky, que a acompanhava, ter sido barrada no local por estar de tênis. Enquanto filmava Laís, a entrada do bar e narrava o que tinha acontecido, um segurança se aproximou de forma agressiva, tentando evitar que ela continuasse a gravar.

Maria Ribeiro estava com a equipe do longa Como Nossos Pais e planejava entrar no bar Barbara Ann Madri.

"Que isso. Você está louco?", reagiu Maria Ribeiro, enquanto o segurança tentava tomar seu celular. A transmissão termina logo após a agressão.

