Teatro Carlos Gomes celebra o Mês da Consciência Negracom ‘Novembro Negra Arte’

Uma autêntica roda de samba comandada pelos músicos Xande de Pilares, Arlindinho, Ronaldinho Craque de Samba e Nenê Brown – artistas que têm Arlindo Cruz como referência, promete um grande encontro entre a música e alegria.

Com o nome 'Sarau de Improvisos' o show, dia 1 de novembro às 19h, marca a abertura do projeto Novembro Negra Arte, que acontecerá no Teatro Carlos Gomes no mês de novembro e celebrará o Mês da Consciência Negra.

'Sarau de Improvisos' acontece em clima de festa, com partido alto e samba de roda. Sucessos do repertório de Arlindo Cruz – o grande homenageado desse encontro de quatro artistas e amigos – fazem parte do roteiro que inclui canções como 'O meu lugar', 'Camarão que dorme', 'O show tem que continuar', 'Batuques do meu lugar', além de hits dos sambas antigos e recentes para o público cantar e dançar.

Programação diversificada, com espetáculos de música, teatro e dança

O diretor e ator Afonso Drummond, atual diretor artístico do Teatro Carlos Gomes, destaca que o projeto Novembro Negra Arte tem como principal objetivo valorizar a produção de artistas e realizadores negros. “Conseguimos montar uma programação vasta, que vai de oficinas às artes cênicas, passando pela dança e música de diferentes gêneros. Teremos ao longo do mês de novembro um painel bem diversificado, apresentando produções de grande qualidade – que é uma proposição da atual gestão do Carlos Gomes e celebrando de maneira especial o Mês da Consciência Negra” comenta Afonso.

A partir do dia 7 de novembro, sempre de segunda à quarta-feira, o canto, a dança e as artes cênicas tomam conta do palco do Teatro Carlos Gomes e celebram a raça e a cultura de matriz africana em espetáculos que têm como referência ou homenageiam figuras emblemáticas como Lima Barreto, Artur Bispo do Rosário, a bailarina Mercedes Baptista, Luiz Melodia, Djavan, Paulinho da Viola e muitos outros.

A programação de teatro terá apresentações na segunda (13) e todas as terças de novembro. O público poderá conferir no dia 7 de novembro o Grupo Emú apresentando o espetáculo sobre Mercedes Baptista, uma das maiores representantes da cultura negra do país. No dia 13 de novembro a partir das 19h, dois espetáculos teatrais ocuparão o palco do Carlos Gomes: o monólogo teatral “Traga-me a cabeça de Lima Barreto”, elogiada montagem protagonizada pelo ator e diretor Hilton Cobra, da Cia dos Comuns e, a partir das 20h30 “Eles não usam tênis naique”, com a a Cia Marginal. Nos dias 14, 21 e 28 de novembro, será a vez do espetáculo Contos Negreiros do Brasil. Baseada no livro homônimo de Marcelino Freire, a peça lança um olhar sobre a condição real e atual dos negros e negras no Brasil.

A programação de dança acontecerá dias 8, 15 e 22 de novembro, apresentando o espetáculo ARTUR - Ensaio Primeiro, com a Companhia Rubens Barbot. Celebrando Artur Bispo do Rosário, ARTUR faz um ensaio coreográfico/cênico sobre a tênue linha divisória entre criação e loucura. Dois bailarinos e um ator mergulham no universo do Artur Bispo do Rosário que passou os últimos 50 anos internado na Colônia Juliano Moreira. Também estão previstas oficinas de danço afro com a atriz e bailarina Valéria Monã.

Shows musicais têm lugar no projeto Novembro Negra Arte

Dia 20 de novembro a cantora Leila Maria apresentará seu show “Um canto negro de A a Z” – com um repertório que fará uma homenagem a vários compositores e compositoras negros, que com seu talento ajudaram a criar, fundamentar e enriquecer a mundialmente famosa Música Popular Brasileira. Já no dia 27 de novembro será a vez do cantor Wladimir Pinheiro e banda, com a participação especial da cantora Lilian Valeska. Fechando a programação do projeto Novembro Negra Arte, dia 29 de novembro o Teatro Carlos Gomes receberá o show Pérolas Negras do Samba.

Abertura: 1º de novembro, às 19h

Local: Teatro Carlos Gomes - Praça Tiradentes, s/nº – Centro do Rio

Ingressos: R$ 40 (inteira) , R$ 20 (meia entrada) e R$ 10 (promocional)