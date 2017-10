Virada Política acontece em cinco cidades do país

A Virada Política é um encontro anual, e de entrada franca, para reunir pensadores, ativistas e artistas. Um espaço de respeito e diálogo, onde diferentes perspectivas e opiniões podem se encontrar, aprofundar ideias, conectar ações e se inspirar. Ela acontece em São Paulo desde 2014 e, em 2017, ocorrerá em mais quatro capitais no país: Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, além de três cidades paulistas: São José dos Campos, Campinas e Baixada Santista.

Esse é um evento organizado de maneira colaborativa, sem nenhum tipo de ligação partidária. É financiado exclusivamente por pessoas físicas, onde tudo acontece na base da colaboração.

Acima de tudo, a Virada Política é um encontro de projetos, movimentos e organizações que trabalham para incidir na Política de fora para dentro. O propósito é descobrir como construir uma sociedade mais justa, responsável e autônoma.

No Rio de Janeiro, o evento vai acontecer no Viva Rio (metrô Glória) no dia 11 de novembro.