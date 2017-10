Sesi Cultural celebra vida e obra do maestro Tom Jobim em novembro

Se estivesse vivo, este ano Tom Jobim completaria 90 anos de idade, e para celebrar a data e as obras desse artista singular e que representa tanto para o Brasil, o Sesi Cultural prepara uma programação especial em homenagem ao famoso cantor, compositor e maestro.

O artista será o tema da edição 2017 do Dia Nacional da Cultura, comemorado anualmente no dia 5 de novembro.

A programação conta com atrações de teatro, música, infantil e dança e terão ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

O grupo BossaCucaNova faz a abertura da programação com show musical no dia 3 de novembro

A abertura será feita pelo show musical da BossaCucaNova em 3 de novembro, às 20h. O grupo traz um show onde reconhece a grandeza do maestro para a contemporaneidade e as novas formas de fazer música moderna sem perder do horizonte a raiz como fez Jobim com a MPB, dando um estilo único de arranjos e batidas feitas de forma particular.

No dia 7, às 15h será a vez do espetáculo de teatro infantil Bossa Novinha, que pretende aproximar as crianças e os jovens de gêneros musicais brasileiros que traduzem a forma marcante da identidade cultural brasileira. Já no dia 10, às 20h, a Cia. Nós da Dança, sob direção de Regina Sauer, traz o espetáculo de dança contemporânea Bossa Nova, retratando o clima dos anos 50 com o surgimento do estilo musical, de seus compositores e de suas obras primas. Dançando o sol, o céu, o mar, a garota que passa, os amantes desafinados e declarando seu amor pela Cidade Maravilhosa.

Isabela Taviani será a atração musical encarregada de cantar Tom Jobim, em 17 de novembro, às 20h. "Passar o mês de novembro inteiro tocando, ouvindo e cantando Tom Jobim por todo o meu Rio de Janeiro, vai ser um privilégio e um bálsamo. As belíssimas melodias e harmonias do nosso Tom nos fazem retornar a um tempo em que a música brasileira era cultuada em todos os cantos do mundo”, garante a cantora. No repertório estão canções como Corcovado, Insensatez, Eu te amo, Chega de Saudade e Ela é Carioca, entre outras.

Para encerrar a programação um show especial. No dia 24 de novembro, às 20h, o projeto social de educação musical, Som+Eu, voltado para crianças, adolescentes e jovens do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, fará o show de abertura para a apresentação Um Tom de Saudade. Neste dia, sobem ao palco os músicos Rafael Castro, Jaime Alem, Nair Candida e o Quinteto de Cordas da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro (OSRJ).

Programação

BossaCucaNova - show

Data: 03 de novembro, às 20h

Classificação indictiva: 16 anos

Bossa Novinha - musical infantil

Data: 07 de nvoembro, às 15h

Classificação indicativa: Livre

Bossa Nossa - show

Data: 10 de novembro, às 20h

Classificação indicativa: 16 anos

Isabella Taviani canta o maestro Tom Jobim - show

Data: 17 de nvoembro, às 20h

Classificação indicativa: 16 anos

Um tom de Saudade, com o Show de abertura Som+Eu - Show

Data: 24 de novembro, às 20h

Classificação indicativa: 16 anos

Serviço: Programação Dia Nacional da Cultura – Tom Jobim 90 anos

Data: 3 a 24 de novembro (Confira acima a programação)

Local: Theatro D. Pedro - Praça dos Expedicionários, s/nº, Centro - Petrópolis