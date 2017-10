Filme com participação do Papa Francisco será apresentado em Roma

O filme "Beyond the sun" ("Além do sol", em tradução livre), que conta com uma participação especial do papa Francisco, será apresentado oficialmente no próximo domingo (29), durante uma mostra paralela da Festa do Cinema de Roma, principal festival da capital italiana.

Escrito e dirigido por Graciela Rodriguez, o longa nasceu de uma ideia do próprio Pontífice, que pedira à cineasta que fizesse um filme para comunicar a mensagem de Jesus para crianças de todo o mundo.

Na produção, meninos e meninas de diferentes culturas imitam os apóstolos na busca por Cristo no mundo que os rodeia. "É um filme que leva a palavra de Deus e de Jesus no mundo. Quer alcançar todos, crianças e adultos. Foi realizado com um único objetivo: a caridade", comentou o produtor Andrea Iervolino.

A participação do Papa, que se ofereceu para aparecer nas telonas, dura seis minutos, com cenas no meio e no fim do longa.

Todo o dinheiro arrecadado com a produção, que estreará nas salas italianas ainda neste ano, será dado a uma associação que atende crianças carentes.

A pré-estreia ocorrerá durante um evento especial da mostra "Alice nella Città", que acontece paralelamente à Festa do Cinema de Roma.