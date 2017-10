‘Enrolados’, com direção de Rodrigo Candelot, estreia no Café Pequeno em novembro

Espetáculo inédito, com primeira direção teatral de Rodrigo Candelot, 'Enrolados' traz livre adaptação de textos de Fernanda Young, Alexandre Machado, Luis Fernando Veríssimo e Paulo Halm, entre outros.

A comédia, que tem como proposta inovação e valorização de autores de humorísticos, cumprirá curta temporada: de 04 de novembro a 02 de dezembro, com apresentação às sextas e sábados às 22h, no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon.

Comédia 'Enrolados' tem como proposta inovação e valorização de autores de humorísticos

Foram selecionados textos das séries 'Os Normais', de Alexandre Machado e Fernanda Young, 'Comédia da Vida Privada' (de Luis Fernando Verissimo, Pedro Cardoso, entre outros) e filmes como 'Pequeno Dicionário Amoroso', de Sandra Werneck e com roteiro de Paulo Halm, além de textos de alguns autores contemporâneos como Ivan Fernandes, Paula Rocha, Raul Franco, Cristina Fagundes e do próprio Rodrigo Candelot.

Toda essa coletânea serviu de base para as muitas esquetes que compõem 'Enrolados'. São textos sobre amor, flerte, relacionamento, sexo, brigas, verdades, mentiras e tudo o que envolve o relacionamento humano, familiar e entre casais, sejam eles héteros ou homossexuais. Situações diárias cômicas, com as quais todos nos identificamos, envolvemos e nos divertimos.

Nessa pesquisa, além de se depararem com muitos textos teatrais contemporâneos, o grupo se fascinou com textos cômicos escritos para televisão e cinema. Resolveu, então, adaptar uma série desses textos para o teatro e criou um espetáculo que mistura três linguagens: tv, cinema e teatro. A peça faz uma reflexão sobre os padrões de comportamento do ser humano, o público jovem e adulto carioca.

Serviço: 'Enrolados'

Data: 04 de novembro a 02 de dezembro. Sextas e sábados, às 22h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno – Rua Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon

Ingresso: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (21) 2294-4480