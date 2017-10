Comédia ‘A peça ao lado’, inspirada na obra de Jean Tardieu, reestreia no Rio

Durante uma noite chuvosa, um grupo de atores mambembes ocupa um teatro público no intuito de se proteger. Encantado com o local, encontra textos do dramaturgo francês Jean Tardieu e inicia encenações divertidíssimas.

Com humor ácido, crítico e um texto livremente inspirado no universo de Tardieu e em Dario Fo, a montagem inédita de 'A peça ao lado' marca a primeira parceria entre a Cia Ao Lado e o diretor Delson Antunes, que também assina a adaptação do texto ao lado de Victor Lósso e dos atores da Cia Ao Lado.

A peça conta ainda com a pesquisa de Clown e Bufão orientada por Daniela Carmona e traz no elenco João Telles, Luíza Surreaux, Marcos Guian, Milla Fernandez e Valléria Freire, acompanhados pelos músicos Dani Ruhm e Pedro Botafogo.

O espetáculo reestreia dia 31 de outubro e fica em cartaz às terças e quartas-feiras, às 20h, até o dia 22 de novembro no Teatro Municipal Café Pequeno.

“'A peça ao lado' é um espetáculo construído com diversas referências da comédia universal, como a Commedia dell’art, o melodrama e a farsa. O roteiro é o resultado de uma pesquisa de linguagens, com um grupo de jovens atores. É uma comédia aparentemente despretensiosa, mas, além de divertir, aos poucos se torna uma reflexão crítica sobre o teatro e sobre alguns valores da nossa sociedade. Uma homenagem aos artistas que dedicaram as suas vidas a essa arte milenar e seu poder de comunicar, emocionar e transformar o homem”, conta Delson, que desde o final de 2016 se reúne com os atores num processo colaborativo.

A falta de lugares para se apresentar, o emparelhamento da máquina pública, o não reconhecimento de artistas mambembes e qualquer outra crítica social não são apenas meras coincidências com a realidade atual do país. Essas coincidências são abordadas de maneira a levar o público à reflexão.

“Estou muito grata a toda a equipe envolvida no projeto, cada um foi se chegando a seu tempo e contribuindo da melhor forma possível. Tudo isso deu muito confiança para todos nós atores, que iniciamos este encontro em um curso de teatro e agora vamos levar o resultado para o público” – diz Valléria, realizadora e atriz da peça.

A peça reflete sobre a profissão do teatro fora do glamour dos palcos e do audiovisual. Do grupo mambembe, de rua, que se alimenta puramente do amor à arte. O desafio foi criar uma dramaturgia que amarrasse os esquetes do texto de Tardieu.

“O grupo se reúne com os diretores desde o ano passado, debatendo sob qual trama gostaríamos que esses esquetes fossem apresentados. O resultado veio desses encontros e de improvisos que foram feitos durante os ensaios. Busca-se a crítica à seletividade artística e a criminalização da arte, tão presente atualmente. Não é à toa que os personagens são inspirados em bufões que são, em sua essência, dejetos, perdedores sociais. Ao mesmo tempo, celebra-se e promove o enaltecimento ao teatro”, conclui Victor Lósso, que assina a adaptação.

Ficha técnica

Texto: Inspirado em Jean Tardieu

Adaptação: Delson Antunes, Victor Lósso e Cia Ao Lado

Tradução de Uma Peça por Outra: Grupo Tapa

Direção: Delson Antunes

Elenco: João Telles, Luíza Surreaux, Marcos Guian, Milla Fernandez e Valléria Freire

Pesquisa de Clown e Bufão: Daniela Carmona

Músicos: Dani Ruhm e Pedro Botafogo

Iluminação: Luiz Paulo Nenen

Cenografia: José Dias

Figurino: Desirée Bastos

Direção Musical: João Telles

Assistentes de direção: Kiko do Valle e Rafael Telles

Figurinista assistente e costura: Bruna Falcão

Cenotécnico: Pará Produções e Eventos

Operador de luz: João Pedro Meirelles

Voz em off: Kiko do Valle

Programação visual: Letícia Moraes

Fotógrafa: Elisa Mendes

Assessoria de imprensa: Minas de Ideias

Produção: Valléria Freire

Direção de Produção: Renata Campos

Realização: Valléria Freire

Serviço: 'A peça ao lado'

Temporada: 31 de outubro a 22 de novembro, sempre às terças e quartas-feiras, às 20h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva 269 – Leblon

Classificação indicativa: 12 anos

Ingresso: R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meia

Mais informações: 2294-4480