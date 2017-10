Nico Rezende canta Chet Baker no Blue Note Rio

Nico Rezende sobe ao palco do Blue Note Rio, no dia 01 de novembro (quarta), para apresentar alguns clássicos imortalizados por Chet Baker.

Estão no programa canções como ‘Time after time’, My funny valentine’ e ‘There will never be another you’.

“O concerto tem como característica marcante o estilo pop das canções, com melodias e solos num formato até hoje atual”, diz o pianista e vocalista Nico, que estará acompanhado por Guilherme Dias Gomes (trompete), Fernando Clark (guitarra); Sergio Barrozo (contrabaixo acústico) e André Tandeta (bateria).

Chet Baker é um cultuado intérprete, trompetista e precursor do cool jazz, que revolucionou a música com sua voz suave e seus improvisos melódicos, influenciando gerações de músicos e estilos como a Bossa Nova.

Esse é um show do DVD 'Nico Rezende canta Chet Baker', lançado em março de 2017 pela gravadora Fina Flor. Chet morreu em 1988.

Serviço: Nico Rezende canta Chet Baker

Data: 1 de novembro, quarta, às 22h30

Local: Blue Note – Rio - Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa - Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 80,00. Vendas online: www.tudus.com.br

Mais informações: (21) 3799-2500