Museu do Açude recebe instalação temporária de Marcelo Jácome

O carioca Marcelo Jácome tinha acabado de confirmar sua individual em Basel, na Suiça, quando recebeu um convite irrecusável: produzir uma obra de grande porte para o Circuito de Arte Contemporânea do Museu do Açude. Proposta aceita e mãos à obra.

No dia 29 de outubro, o artista inaugura a instalação temporária 'Multiedro Expandido', que ficará no patamar do jardim, local que já recebeu a obra de Tatiana Grinberg. Outros artistas que participaram do projeto foram Carla Guagliardi, Ricardo Ventura e João Modé.

Por seis meses, os visitantes poderão conferir o trabalho concebido por Jácome, que remete a uma estrutura de pipa. Uma obra em aço inox, projetada especialmente para o Museu, que ocupará uma área de nove metros quadrados.

Marcelo Jácome_Açude_croqui2

Nas palavras do artista, a instalação é o motivo para as pessoas experimentarem o lugar e se relacionarem com o entorno. “Multiedro Expandido surge como um espaço pluridimensional. A experiência se dá a partir do diálogo entre a obra, o corpo e o ambiente que o Museu nos proporciona. A escala agora é a paisagem”, comenta.

Arquiteto por formação, desde 2006 Marcelo Jácome se dedica exclusivamente à arte. Participou de individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Dentre os destaques,'Paper', na Saatchi Gallery, em Londres; 'Próximo Futuro', na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa; 'Pontos Suspensos', no Parque Lage; 'Building Bridges', na Fundação Rozemblum, em Buenos Aires; 'Jeux de Couleurs', na galeria Espace_L, em Genebra e 'Pórtico - Brasil Território Plural', no Jardin d’Acclimatation, em Paris.

O Circuito de Arte Contemporânea do Museu do Açude estabelece uma relação com a história da Floresta da Tijuca e vem ampliar de forma constante o rico acervo local, que conta com obras permanentes de nomes consagrados, como Waltercio Caldas, Angelo Venosa, Iole de Freitas, Lygia Pape, Nuno Ramos e Helio Oiticica, entre outros.

“É com enorme satisfação que o Museu acolhe este trabalho de Marcelo Jácome, pensado para instigar o diálogo entre arte e natureza”, comemora Vera de Alencar, diretora dos Museus Castro Maya.

Patrocinada pela Caixa, esta etapa dos projetos temporários do Circuito de Arte Contemporânea do Museu do Açude receberá, em abril de 2018, a obra de Elizabeth Jobim.

Sobre o Museu do Açude

A história do Museu do Açude inicia-se bem antes de sua criação, em 1964. Está intimamente associada aos episódios que no passado marcaram a residência de Raymundo Ottoni de Castro Maya, cenário de festas, almoços e visitas de personalidades internacionais. Pelas salas do local os visitantes encontram azulejaria portuguesa do século XVIII, peças oriundas de igrejas e a rica coleção de arte oriental. Pelas trilhas que cortam os 151.132 m2, é possível ter contato com a fauna e a flora típicas da Mata Atlântica.

Sobre o artista

Marcelo Jácome nasceu em 1980, no Rio de Janeiro. Graduou-se em 2005 pela Universidade Santa Úrsula. Em 2001, iniciou sua formação em arte na EAV-Parque Lage com nomes proeminentes da cena artística brasileira, como Iole de Freitas, Glória Ferreira e outros. Utilizando-se de um repertório material proveniente de um contexto urbano/popular, Marcelo permeia sua pesquisa com questões relacionadas ao conceito de espaço-tempo, o que lhe possibilita trabalhar em um lugar não definido entre arquitetura, pintura, desenho e escultura. Sua obra surge a partir de objetos escultóricos e instalações de caráter participativo, que tomam forma nas relações entre o bidimensional e o tridimensional, lugar e vazio, dentro e fora, dissolução da forma e autonomia da cor.

Além das exposições no Brasil e no exterior, em 2015, Marcelo passou um tempo na Echangeur22, uma residência artística na França e participou com Martha Pagy de importantes feiras, como The Solo Project durante a Art Basel 2014 e ArtRio 2016. Em setembro de 2017, apresentou a individual 'Raum Farbe - Espaço Cor', na Brasilea Foundation Basel / Suíça. Em novembro de 2017, Marcelo Jácome estará envolvido com outros dois projetos: uma individual no Martha Pagy Escritório de Arte, a partir de 10/11; e a instalação site-especific no projeto Monumental Marina, na Marina da Glória, a partir de 18/11.

Serviço: 'Multiedro Expandido', Instalação Temporária de Marcelo Jácome

Abertura: 29 de outubro, das 12h às 15h

Horário de visitação: Diariamente, exceto terças-feiras, das 11 às 17h

Local: Museu do Açude, Estrada do Açude, 764, Alto da Boa Vista

Ingresso: R$ 6,00 (entrada gratuita às quintas-feiras)

Mais informações: (21) 3433-4990