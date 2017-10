Theatro Municipal cancela temporada de 'O Lago dos Cisnes' por crise financeira

O Theatro Municipal informou, nesta quarta-feira (25), que o espetáculo 'O Lago dos Cisnes', cuja temporada estava programada entre 29 de outubro e 8 de novembro, foi cancelada.

A Fundação Theatro Municipal afirma que a decisão partiu de parte dos funcionários em função da crise financeira que atinge o Estado do Rio de Janeiro.

Novas datas da temporada serão anunciadas em breve, informa a instituição. Os demais espetáculos programados serão realizados normalmente.

O valor dos ingressos será devolvido para todos que compraram com antecedência. Quem comprou o ingresso através do site Ingresso rápido, aplicativo ou em atendimento do mesmo será reembolsado da seguinte forma: As compras ativas serão canceladas automaticamente e você visualizará o estorno na próxima fatura ou subsequente. Caso o espectador tenha comprado o ingresso na bilheteria do Theatro Municipal ou pontos de vendas físicos, deverá ir ao mesmo local juntamente com a senha de compra ou ingresso, munido de documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito ou débito.