Megadeth chega ao Brasil no embalo da conquista do Grammy 2017

Ícone do heavy metal, o Megadeth toca em São Paulo e no Rio de Janeiro no final de outubro e começo de novembro.

Liderada pelo seu fundador e um dos maiores guitarristas da história Dave Mustaine e contando com o brasileiro Kiko Loureiro (ex-Angra), também na guitarra, o grupo norte-americano se apresenta dia 31 de outubro no Espaço das Américas, na capital paulista, e dia 01 de novembro, véspera de feriado, no Vivo Rio, na capital fluminense, onde não tocam como uma atração exclusiva há nove anos.

Uma das maiores bandas do metal mundial, o Megadeth chega no embalo da conquista do Grammy 2017 como melhor performance de heavy metal pelo trabalho do 'Dystopia', quinto álbum da banda, lançado no inicio de 2016. O Megadeth já vendeu mais de 50 milhões de discos no mundo, com destaque para os álbuns 'Peace sells... But who’s buying', 'So far, so good… So what!', 'Rust in peace' e 'Cryptic writings', que ganharam discos de platina. Ao longo de 34 anos de atividade, foram nomeados para 12 Grammys.

A abertura das apresentações ficará por conta da banda de heavy metal americana VIMIC, liderada por Joey Jordison, co-fundador e ex-baterista do Slipknot.

Os ingressos já estão disponíveis.

Serviço: Megadeth

Data: terça-feira, 31 de outubro, às 22h, com abertura dos portões às 19h30

Local: Espaço das Américas - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo

Ingressos: www.espacodasamericas.com.br

Classificação indicativa: 18 anos

Data: 01 de novembro, às 22h, com abertura dos portões às 20h

Local: Vivo Rio Endereço - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Ingressos: www.vivorio.com.br

Classificação indicativa: 18 anos. Menores de 18 anos entram acompanhados dos pais/responsáveis.